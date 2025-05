A Eva González le preguntan si concursaría en 'MasterChef Celebrity' y da que hablar con su respuesta

Han pasado muchas ediciones de 'Masterchef' desde que Eva González se despidió del formato para siempre, y ahora la presentadora se prepara para el estreno de la nueva temporada de 'La Voz Kids'. Y en una reciente entrevista, la modelo no ha dudado en pronunciarse sobre el talent culinario, dejando claros los motivos por los que jamás accedería a participar en su edición de famosos.

Durante su último encuentro con El Periódico, la andaluza no dudó en pronunciarse sobre una de las principales novedades de esta nueva temporada del talent musical de Antena 3, el fichaje de Edurne. "Se le nota que es mamá. Se le nota, sí. Yo siempre le digo a David y a ella: se les nota que son papás y que tienen esa parte también educacional de los niños, y un poco protegerlos", asegura la presentadora.

La firme negativa de Eva González ha regresar a 'MasterChef Celebrity' como concursante: "Es muy duro"

"A mí Edurne me encanta cómo lo está haciendo. Y Manuel también. Manuel, aparte de ponernos a todos a bailar, a mí me tiene enamorada con ese acento colombiano que tiene, que es maravilloso", añadió sobre el resto de coaches de 'La Voz Kids'.

Sin embargo, cuando le preguntaron por la próxima edición de 'MasterChef Celebrity', que ya ha comenzado a desvelar sus concursantes, Eva González se mostró tajante.

Sin ningún tipo de rodeo, la modelo fue clara a la propuesta de dar el salto como concursante al exitoso talent de La 1. "¡No! Bajo ningún concepto. No, no, no. Y, además, categóricamente te digo que no. He vivido lo que es, ya lo sabéis", comenzó sentenciando ante el citado medio la antigua presentadora del formato, del cual se despidió en 2018.

"He estado seis años presentando todo tipo de ediciones porque, cuando se hacía el Junior también lo hacía yo, el de Adultos, el Celebrity… y es muy duro. Es muy, muy, muy duro. Muy duro", aclaró Eva González, asegurando que no sería capaz de enfrentarse a la presión que soportan los concursantes entre los fogones durante las largas jornadas de grabación.

"Veo unos valientes a los que se atreven"

"Yo los veo unos valientes a los que se atreven a presentarse a 'MasterChef Celebrity', la verdad. Veo a mis compañeros y digo: madre mía, en lo que se están metiendo, porque es muy duro", añadió la modelo, subrayando también lo positivo de pasar por una experiencia de tal calibre. "Es muy gratificante también porque aprenden muchísimo, ¿no? Y si te gusta la cocina, evidentemente se aprende un montón, pero es un programa duro, ¿eh? Es un programa exigente y duro", insistió finalmente.