Antonio Orozco desvela el motivo por el que declinó acudir al programa de Risto Mejide: "Me molestaron las formas"

En la nueva entrega de 'Viajando con Chester', Risto Mejide se desplazó hasta Vilanova i la Geltrú (Barcelona) para entrevistar a Antonio Orozco. Esta es la primera vez que el cantante se sienta en el 'Chester', y eso que el programa de Cuatro le había invitado en otras ocasiones durante 10 años, pero él siempre había declinado la invitación.

Por tal motivo, el catalán no dudó en confesar a Risto la razón de su rechazo a sentarse con él, hasta ahora. "Me gustaría hablar de una cosa contigo, porque lo tengo que hacer, porque lo quiero hacer. Me habían invitado anteriormente a estar en este programa y había decidido no venir. Con el tiempo he querido dar una oportunidad al hecho de conocernos", empezó diciendo Antonio Orozco, antes de desvelar el motivo de este plantón.

"Lo pasé muy mal con el tema de Pablo en esa época", reconoció el artista, refiriéndose a las duras valoraciones de Risto hacia Pablo López durante su paso por 'Operación Triunfo'. "Sabes que Pablo es uno de mis mejores amigos. Daría la vida por él, le quiero y lo admiro por igual. Sentarme contigo era difícil para mí porque me hirió eso como hermano", confesó.

Antonio Orozco a Risto Mejide: "Me molestaron las formas"

Al escucharle, el publicista hizo una comparación recordando uno de los temas más famosos de Antonio Orozco: "Venía leyendo la historia de 'Devuélveme la vida', que decías que no creías que iba a ser un hit. Me pasó un poco eso con Pablo, me tienes que entender". "No hay mayor lujo en la vida que reflexionar sobre las cosas sin juzgarlas", añadió el presentador de 'Todo es mentira'.

"Está claro. Se puede entender todo. Lo bonito es que vosotros lo hayáis solucionado. No era tu opinión lo que me molestó, me molestaron las formas. Cuando lo veíamos sabíamos lo que venía a continuación, que era mucho sufrimiento. Han pasado muchos años y nosotros no nos hemos conocido sencillamente por eso", reconoció el invitado.

Antes de entrar de lleno en la entrevista, Risto justificó esas formas de las que hablaba el cantante: "Yo he hecho 4000 valoraciones, está bien que me haya equivocado en una, ¿no? Lo único que me ha hecho triunfar en televisión es ser auténtico. No estaría aquí si no fuera por esa manera de contar las cosas. Si ahora volviese lo haría igual", sentenció.