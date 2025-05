Risto Mejide dice 'hasta aquí' a Antonio Naranjo y corta 'Todo es mentira': "Ya está, quitádmelo"

Este lunes, Melody reaparecía ante los medios en una rueda de prensa en TVE en la que ha tenido golpes para todos (desde 'La Revuelta' de Broncano hasta Sonsoles Ónega) y en la que ha preferido no manifestarse en la polémica política sobre la participación de Israel. Algo sobre lo que si hablaban en 'Todo es mentira' con Ignasi Guardans, ex directivo de la UER, y Antonio Naranjo obligando a Risto Mejide a intervenir.

Así, antes de conectar en directo con la rueda de prensa de Melody, en 'Todo es mentira' volvían a analizar la polémica que se ha generado con la participación de Israel en Eurovisión debido a los intereses económicos. ¿Habría que expulsar a Israel de Eurovisión?", le empezaba preguntando Risto Mejide a Ignasi Guardans. "Bueno es una decisión que tendrán que tomar sus miembros, es muy importante tener claro que Eurovisión es un festival de la canción durante una semana pero el resto del año es una de las estructuras de comunicación más grande del mundo con 112 emisoras y operadores de radio televisión públicos que dependen de sus parlamentos y la decisión de si Israel debe seguir en Eurovisión no corresponde a sus gestores inmediatos sino a sus accionistas, que son 112 parlamentos, en el caso de los más democráticos, y gobiernos en los que menos", respondía el analista político.

Tras escucharle, era Antonio Naranjo el que tomaba la palabra. "Lo de comparar a Israel con Rusia es como comparar a Jack el destripador con el jefe de cirugía del hospital de La Paz de Madrid y yo sé que decir esto es políticamente incorrecto", empezaba diciendo. "Porque es falso", le replicaba Guardans. "Yo me niego a suscribir ese relato. No tenemos ni puñetera idea si comparamos a Israel, confundiéndolo con Netanyahu, con un país como Rusia que tiene un pannacionalismo soviético que aspira a aniquilar a Ucrania. Si la premisa es llamar genocidio pues las soluciones y las alternativas a lo que está pasando allí , que es dolorosísimo, son muy difíciles, pero la progresía europea ha decidido disfrazar su antisemitismo de una causa humanitaria", soltaba el colaborador.

"Antonio ya está bien de llamar anti semitista a cualquiera que protesta con violaciones flagrantes de los derechos humanos", le espetaba Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid. "vamos a dejar que acabe y vas tú", le pedía Risto Mejide. "Si convertimos a Hamás en Médico sin fronteras o en Save the children y negando lo que pasa en Gaza pues es muy probable lo que está haciendo Netanyahu que es una animalada", se defendía Naranjo antes de que Emilio Delgado le volviera a pedir que deje de llamar anti semita a todos los que cuestionan el genocidio de Israel.

El polémico mensaje de Telemadrid y el programa de Naranjo en respuesta a RTVE

Después era Ignasi Guardans el que seguía retomando su turno para hacer una pregunta muy clara. "¿Quién es peor un asesino de niños, uno de ancianas, el que descuartiza o el que viola o los quema vivos? No se puede comparar crímenes, no hay que buscar la equiparación de Israel con Rusia, son criminales en este momento y están cometiendo crímenes y quien niegue que Israel los está cometiendo está faltando a la realidad. Y la realidad es que los estatutos de Eurovisión si permiten que cuando uno de los miembros no respeta los valores como es la televisión de Israel se le puede expulsar. No es cuestión de si es mejor o peor que la de Rusia, que era infecta, es que por si sola tiene muchos motivos para ser echada", insistía el ex directivo de la UER.

Justo entonces, Risto Mejide le preguntaba a Antonio Naranjo por la polémica con el mensaje que lanzó Telemadrid en su programa 'El análisis diario de la noche' contestando a RTVE tras la denuncia de los sindicatos de Telemadrid. "Yo alucino de verdad, alguno necesita un trasplante de corazón o una visita al cardiólogo urgente para que entienda que se puede tener capacidad para sufrir por todos los derechos humanos y que no es incompatible y que cuando solo los tienes a tiempo parcial, no son sinceros. Me pareció lo más oportuno sin criticar a nadie, que además de Palestina hay otros lugares para poner el acento", respondía el periodista.

Al escucharle, Ignasi Guardans tachaba de "lamentable" lo que hizo Antonio Naranjo en su programa. "Es como los criminales de ETA que cuando se les pedía que condenaran algo decían que condeno pero condeno todos los crímenes del mundo y cuando eso pasa no está condenando los crímenes de verdad", defendía. Algo que llevaba a que Naranjo saltara sulfurado contra él. "Yo no le he faltado el respeto a nadie, compararme con los de los crímenes de ETA venga hombre", se quejaba el colaborador mientras Risto Mejide le pedía que se callara y dejara terminar al invitado.

Risto Mejide silencia a Antonio Naranjo por no respetar los turnos de palabra

"Aquí podéis hablar todos, ahora te doy paso", le dejaba claro el presentador. "Algunos tienen patente de corso", trataba de decir Guardans sin que Antonio Naranjo le dejara terminar. "Que patente de corso ni que leches, me has comparado con los crímenes de ETA, ¿tú'", le replicaba. "Antonio por favor vamos a escucharle", le volvía a advertir Risto parándole los pies. "¿Tú que has defendido el nacionalismo en Cataluña hasta que te era más rentable irte a Europa con otros partidos, me vas a dar a mí lecciones? Tú no me das lecciones de nada. Eres el maestro Ciruela que no sabe leer y pones escuela", le cuestionaba Naranjo a Guardans. "Eres grosero y no me dejas ni hablar", le contestaba Ignasi.

Y al ver que la situación se iba de las manos, Risto Mejide volvía mandar callar a Antonio Naranjo. "Antonio por favor te pido que respetes el turno y luego dices lo que quieras", le soltaba el presentador. "Yo respeto el turno, lo que no respeto es los insultos", se justificaba él. "Pues respeta el turno de los demás y luego contestas", insistía el presentador.

"A mí me molesta el insulto y no le voy a permitir a Ignasi Guardans que él ha defendido las mismas ideas que han justificado que el terrorismo en España me de lecciones", recalcaba Naranjo. "¿Pero qué tonterías estás diciendo?", le replicaba el invitado. "Dejadme controlar los turnos. Estáis en vuestra libertad de dejar de hablar cuando queráis e intentar no hablar sobre vosotros, a la gente le da igual que os califiquéis sino que habléis del tema, eso lo dirimís en privado", sentenciaba Risto. "Ya está quitadme a los dos. Os tengo que interrumpir a los dos", concluía.