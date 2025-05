Los sindicatos de Telemadrid lanzan este comunicado para denunciar a Antonio Naranjo: "Siervos de Ayuso"

Después de que RTVE emitiera un mensaje en apoyo de Palestina justo antes de arrancar la gran final de Eurovisión 2025 tras la amenaza de la UER con multas punitivas si sus comentaristas volvían a hacer comentarios; Telemadrid quiso contestar a su manera con otro mensaje en 'El Análisis de Diario de la Noche', el programa de Antonio Naranjo.

"Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", fue el mensaje que se pudo ver en La 1 justo antes de la final de Eurovisión como respuesta a la UER y condenando la participación de Israel en el festival en pleno genocidio en Gaza.

Tras el revuelo causado por el mensaje de RTVE en apoyo de Palestina, el programa de Antonio Naranjo quiso seguir lo que ya había hecho Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de "X" y lanzar su propio mensaje mezclándolo con la situación en países como Irán, Venezuela y Nigeria que nada tienen que ver con Eurovisión.

"Ante la vulneración de los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz en Israel y en Palestina, para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán, con la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela. Con los cristianos asesinados en Nigeria. Con todos. Siempre. No a veces", recalcaban desde Telemadrid en su comunicado.

Ahora han sido los sindicatos de Telemadrid los que han querido responder y denunciar lo que se vio el pasado lunes en el programa de Antonio Naranjo. "En su comunicado, los sindicatos lamentan que “el pasado lunes 19 de mayo quedará registrado en la historia de Telemadrid, en el apartado de días infames", aseguran comparándolo con otro día nefasto para la autonómica madrileña: "Junto al 11 de marzo 2004, cuando la presentadora del Telenoticias arrancó el informativo diciendo: 'No lo duden ustedes. Ha sido ETA'. Y, no, no fue ETA".

Tras ello, los sindicatos no dudan en señalar que "curiosamente el mensaje sigue la línea de las declaraciones que Isabel Díaz Ayuso había dado a la prensa para criticar a RTVE". "La Presidenta marca el camino y los siervos se lanzan a él", sentencian.

El comunicado de los sindicatos contra Telemadrid y el programa de Antonio Naranjo

"Con todos. Siempre. No a veces'. ¡Qué integros! Ahora resulta que Telemadrid y Antonio Naranjo se pasan el día luchando contra las injusticias y las masacres y no nos habíamos dado cuenta. Ese viejo truco de la extrema derecha está ya muy visto. En cuanto señalas a uno de los suyos te dicen que por qué no hablas de esto y de aquello, que también es horrible. Porque si algo nos ha permitido ver claramente el Festival de Eurovisión, y confirma este cartel, es que ellos, Isabel, los Naranjo y compañía, consideran que Netanyahu es uno de los suyos", prosiguen diciendo con cierta sorna en el comunicado.

"¿De qué estercolero ético y moral hay que salir para relativizar y blanquear lo que está ocurriendo en Gaza? ¡15.000 NIÑOS ASESINADOS! Millones de personas desesperadas obligadas a sobrevivir entre ruinas sin nada que llevarse a la boca, en un inmenso campo de concentración y a la vista de todo el mundo. Nada, absolutamente nada, justifica esta barbaridad. Si no levantamos la voz ante lo que estamos viendo, ¿cuándo lo haremos?", se preguntan.

"Es incomprensible y muy grave que se utilice a la radiotelevisión pública madrileña para mantener a toda costa la batalla de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno Central, aunque sea sobre los cadáveres de los más de 50.000 palestinos y palestinas asesinados en Gaza. ¿Dónde están vuestros valores cristianos? Esos por los que os dais golpes en el pecho y que sentís tan amenazados, ¿dónde están la piedad y la solidaridad? ¿Dónde el amar al prójimo como a ti mismo? Sois capaces de acosar a una mujer que va a abortar porque la vida de un nonato es sagrada, pero podéis ver por televisión, mientras coméis palomitas, cómo miles de niños mueren bajo las bombas o de hambre. ¿Es porque son pobres? ¿Porque tienen la piel oscura? ¿Porque son musulmanes? Posiblemente por todo un poco", añaden.

Finalmente, el comunicado de los sindicatos de Telemadrid hacen un llamamiento para desmarcarse de la cadena y del programa de Antonio Naranjo. "Por todo esto, como personas trabajadoras de Telemadrid, queremos decir bien alto NO EN NUESTRO NOMBRE. VIVA PALESTINA LIBRE", concluyen UGT, CGT y CCOO.