Risto Mejide vuelve con 'Viajando con Chester': Desvelados los 13 invitados y la fecha de estreno

Mientras sigue triunfando cada tarde en 'Todo es mentira', Risto Mejide ya tiene fecha para el regreso de 'Viajando con Chester'. El célebre programa de entrevistas regresará a Cuatro el próximo lunes 28 de abril a las 22:50 horas tras el especial de 'First Dates' por su noveno aniversario. Pero previamente, Mediaset ha presentado todos los detalles en un desayuno informativo, al que ha acudido El Televisero.

De esta forma, 'Viajando con Chester' se enfrentará en la noche de los lunes a 'MasterChef' en La 1, a la serie turca 'Renacer' en Antena 3, a la serie 'La Favorita 1922' en Telecinco y a El Taquillazo de La Sexta.

La nueva temporada de 'Viajando con Chester' comenzará con una entrega en la que Risto Mejide viajará junto a su famoso sofá a Letur, la localidad albaceteña que se vio afectada por la DANA del 29 de octubre y en la que murieron seis personas. Allí, el presentador entrevistará a Emiliano García-Page.

El resto de invitados de 'Viajando con Chester' esta temporada serán el actor y músico Víctor Elías, el cantante Antonio Orozco, el presentador Iker Jiménez, la cantante Paloma San Basilio, el futbolista Marc Bartra, el actor Luis Zahera, la influencer Marina Rivers, el vidente Rappel, la escritora Elvira Lindo, el dúo cómico Los Morancos, el astronauta Pablo Álvarez y Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, entre otros invitados.

Esta temporada, 'Viajando con Chester' se renueva con la llegada de Vodevil TV, la productora del propio Risto, tomando el relevo de La fábrica de la Tele. El programa mantendrá el icónico sofá como seña de identidad principal y conservará las claves de su esencia: intimismo, escucha profunda, reflexión y conexión emocional con los invitados. Como novedad, esta temporada incorporará la aparición inesperada de personas clave en las vidas de los invitados, que aportarán nuevas miradas, removerán recuerdos y enriquecerán la conversación. Y otra de las novedades llegará con la sintonía. Tal y como ha revelado el propio Risto Mejide en el encuentro con la prensa, es una canción que él mismo compuso para su hija Roma cuando nació.

Risto Mejide: "Mi razón para seguir en televisión es el Chester"

Precisamente, Risto Mejide no ha dudado en dar las gracias a Mediaset por dejarle seguir haciendo un formato como 'Viajando con Chester'. "Hay que celebrar la apuesta de Mediaset por mantener durante once temporadas un formato sin artificios y que se basa únicamente en dos personas que se sientan a conversar", decía muy orgulloso. "Es un momento a nivel mundial en el que apostar por gente que se escucha es una buena apuesta y que puede ser hasta didáctico", añadía.

Asimismo, el presentador y productor ha dejado claro que "hemos trabajado muy duro para mantener el nivel". "El espíritu del Chester se mantiene. Ese era mi miedo que no se mantuviera la esencia. Pero desde el principios les dije a mis compañeros de Vodevil que había una serie de normas que se tenían que seguir cumpliendo", sentenciaba. En ese sentido, tanto Mediaset como el propio Risto han dejado claro que si el 'Chester' seguía tenía que ser con la productora del presentador, pues es además uno de los cocreadores del mismo junto a Óscar Cornejo y Adrián Madrid (LA OSA Producciones), que seguirán saliendo en los créditos.

Aníbal Ruiz-Villar, el director general de Vodevil TV, reconocía que el mayor reto era mantener la esencia de las diez temporadas anteriores y montar un nuevo equipo a diferencia de 'Todo es mentira', que solo subrogó a todos los trabajadores de La fábrica. "Lo único que quisimos es darle un toque más técnico y visual y renovar estéticamente el formato que ya era perfecto", aseveraba.

Por su parte, Daniel Grande, el nuevo director del programa que llega desde 'Got Talent' ha dejado claro que pese a que ha sido la temporada en la que Risto ha estado más implicado, han tenido total libertad a la hora de hacer el programa. Además, ha explicado cómo se graba el programa: "Es un programa sin guion ni pinganillo, no hay preguntas pactadas ni interrupciones, y Risto y el invitado no se encuentran hasta que empieza la grabación".

Por último, Risto Mejide ha querido dejar claro que si hay una razón por la que sigue haciendo televisión es 'Viajando con Chester'. "Es el programa más querido y cuidado, es la razón por la que sigo haciendo televisión. Si yo he aportado algo a nivel de presentador en mi carrera ha sido el Chester. Yo haría el Chester todo el año", sentenciaba.