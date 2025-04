Risto Mejide estalla contra Miguel Ángel Revilla tras darle plantón: "Si no lo digo, reviento"

La mesa de debate de 'Todo es mentira' suele vivir tardes de lo más caldeadas por los distintos temas de actualidad, pero este martes Risto Mejide puso el foco en uno de sus colaboradores. Antes de dar paso a Miguel Ángel Revilla en el espacio de Cuatro, el presentador no dudó en propinar un tirón de orejas al cántabro por una "falta de respeto" que había tenido con todos los espectadores.

El expresidente cántabro ha saltado al centro de la polémica después de que el Rey Juan Carlos I haya interpuesta una demanda contra él por derecho al honor, llegando a reclamar 50.000 euros "a título personal". "Estas acciones judiciales tienen como objeto una serie de declaraciones realizadas públicamente por D. Miguel Ángel Revilla Roiz ante distintos medios de comunicación, entre los meses de mayo del año 2022 y enero del año 2025 ", ha aclarado Guadalupe Sánchez, abogada del emérito.

Risto Mejide sentencia a Miguel Ángel Revilla por no atender a 'Todo es mentira': "Algo me dice que lo veremos en algún plató"

La letrada asegura que Revilla "calumnió gravemente" a Juan Carlos I en estas intervenciones y "se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor". Y desde 'Todo es mentira', Risto Mejide fue incapaz de mantenerse al margen del debate. Así, esperaba que el colaborador habitual del espacio de Cuatro, al que considera su amigo, pudiese arrojar luz sobre el asunto para todos los espectadores.

Sin embargo, el cántabro ha decidido abstenerse de intervenir en el espacio este martes, rechazando la invitación del presentador y provocando su ira. "A mí, y si no lo digo, reviento. Lo que me parece es que una persona que siempre se ha mostrado muy solicita a entrar, y que además considero amigo de este programa, y siempre ha estado a disposición de todos los medios y platós que los solicitaran, hoy justamente ha dejado de atendernos, aunque solo sea para darnos algún tipo de respuesta", comenzó espetando el comunicador.

"Igual está un poco desbordado", sugerían de fondo en la mesa de colaboradores. Tratando as de justificar la negativa de Miguel Ángel Revilla a intervenir en el programa. "Ya, esto sería así si no fuera porque estoy seguro. Pero algo me dice, que lo veremos en algún plató", añadió Risto Mejide, lanzando un dardo al expresidente con gesto serio. Y Virgina Riezu no dudó en bromear con una posible visita a 'El Hormiguero'.

Sobre su posible visita a 'El Hormiguero': "Me fastidiaría mucho"

"Hoy ha venido a retractarse a… En lugar de 'ha venido a divertirse, ha venido a retractarse…", sugirió entre risas la colaboradora, subrayando las asiduas visitas del cántabro al espacio de Pablo Motos. "No lo sé. Ni en qué medio ni a qué hora, pero me fastidiaría mucho, la verdad", confesó el conductor de 'Todo es mentira'. Entonces, detalló más a fondo su indignación por el plantón sufrido.

"No por nada, sino porque los espectadores de 'Todo es mentira' merecen todo el respeto y, efectivamente, que toda la actualidad pase por aquí, como así ha sido siempre. Él cuando ha tenido algún interés, incluso, en manifestar una opinión, ha sido invitado y ha estado aquí dándola", sentenció el presentador, lamentando que el buen amigo del programa haya ignorado una llamada tan necesaria como esta.