David Broncano destapa la mentira de Miguel Ángel Revilla sobre 'La Revuelta' y le invita a acudir

David Broncano se disponía a arrancar 'La Revuelta' por última vez esta semana cuando una espontánea de la audiencia llegó desde Cantabria para poner la emisión patas arriba. La espectadora subrayó al inicio del programa cómo Miguel Ángel Revilla no estaba dispuesto a acudir al espacio de La 1, y David Broncano terminó llamando la atención al ex político por lo que ha llegado a decir de su programa.

La espontánea de la noche, que se ganó el puesto en la piscina de bolas tras conquistar al público en el pre show, comenzó su intervención explicando a Broncano que le traía como regalo a petición de su marido. "Él lo lleva mal que tú no tengas anchoas.... porque Revilla no te trae anchoas", subrayó la cántabra antes de que el presentadora se pronunciase.

David Broncano señala a Miguel Ángel Revilla por lo que ha llegado a decir de 'La Revuelta': "Es mentira"

"No ha venido nunca Revilla", aclaró David Broncano. "No quiere venir", insistió rápidamente la espectadora, haciendo referencia a las recientes declaraciones de Miguel Ángel Revilla, en las que aseguró que no piensa acudir al espacio de La 1. "El otro día dijo que le habíamos invitado un montón de veces y que no quería venir, creo que es mentira", aclaró entonces el humorista, echando por tierra la versión del cántabro.

Dijo por ahí @RevillaMiguelA que le habíamos invitado para venir, y no era verdad, pero ahora sí lo hacemos.



Unas anchoitas, Miguel Ángel, que somos todos amigos. #LaRevuelta pic.twitter.com/uIsNbasf8x — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 20, 2025

Y es que, según explicó el ex político, Broncano y su equipo le habrían invitado en numerosas ocasiones, pero el se había negado en cada ocasión, algo que el de Jaén desmintió seguido de una petición. "Pero desde este momento le invito a que venga cuando quiera", anunció el comunicador antes de que la espontánea de interrumpiese de nuevo.

"No va a venir, él ha dicho que no va a venir porque es muy amigo de Pablo Motos y no quiere hacerle la competencia", explicó la espectadora, ante lo que David Broncano terminó plantándose. "¿Pero por qué sabes tan claramente que no va a venir?", espetó el humorista. "Hay muchos amigos de Pablo que han venido aquí", aseguró el presentador. "Bueno a Will Smith no lo he visto yo por aquí", terminó añadiendo Grison entre risas del público.