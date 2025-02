Aitana se planta ante esta indigesta pregunta de David Broncano en 'La Revuelta': "No quiero más novios"

Aitana llegó a 'La Revuelta' dispuesta a sincerarse con David Broncano sobre los momentos más vulnerables y humanos de su nuevo documental 'Metamorfosis'. La cantante, que recientemente ha compartido que sufre depresión, lanzó también desde el espacio de La 1 un tajante recado a la prensa del corazón por todos los titulares sobre su vida amorosa.

"Yo he llegado a estar de vacaciones con mi familia en una mesa comiendo y pensar ‘esta es mi última cena con mi familia’. Y os reís pero os juro por mi vida que es una enfermedad", comenzó explicando la artista sobre la hipocondría que padece. "Algo que tienes en tu cabeza, y que te piensas de verdad que te vas a morir", insistió la invitada.

Aitana se burla de los últimos titulares sobre su vida amorosa: "Es una pasada"

Y es que a la cantante también la han llegado a relacionar con deportistas como Vinicius o Jude Bellingham. "No, no quiero más novios", respondió Aitana contundente cuando Broncano quiso indagar sobre su supuesta relación con Vinicius, aclarando que le conoció en Ibiza cuando se encontraba de vacaciones con unas amigas: "Es muy majo y es muy amigo de amigos míos. Nos hemos encontrado con más gente, pero solo fue una vez. O sea, que no lo conozco", sentenció.

Más tarde, cuando David Broncano le preguntó, como ya viene siendo habitual en 'La Revuelta', si alguna vez se había líado con un primo, Aitana sorprendió con un dardo directo. "Me ha costado mucho que me gusten los hombres, en general a pesar de lo que digan por ahí…", señaló con sorna la intérprete, haciendo referencia a las noticias a principio de año sobre su reconciliación con Miguel Bernardeau.

"He llegado a estar cenando con mi familia y pensar «Esta es la última cena con mi familia»"



La hipocondría es un trastorno psiquiátrico y se menciona muy a la ligera a veces pero la gente que la sufre de verdad lo pasa realmente mal. #LaRevuelta @Aitanax pic.twitter.com/Sx6wcOOYxE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2025

"Llevo dos semanas de menos seguimiento, creo que es porque tampoco he podido hacer muchas cosas, las que he hecho han sido a escondidas", confesó la catalana sobre la constante persecución que sufre de los paparazzi. "¿Cuántos novios tienes ahora mismo a ojos del público?", le preguntó entonces el humorista. "Hace poco tenía tres, y vaya tres, una pasada. La verdad es que molan todos bastante", contestó entre risas la cantante.

"A los actores los veo más tranquilos, más bohemios, se preparan sus papeles… pero los cantantes tienen su personalidad todo el tiempo", confesó Aitana, tal vez haciendo un guiño a las principales diferencias entre su relación con Sebastián Yatra, con quién terminó el año pasado y Miguel Bernardeau, con quién llegó a protagonizar la serie 'La Última' en Disney Plus.

"Cuando empecé a estar mal no quería grabar eso. No puse casi ningún límite, la realidad era que no quería hacer un documental de mi vida, la narrativa principal era el Bernabéu", confesó la invitada sobre cómo se gestó el proyecto de 'Metamorfosis'. Y sobre su esperado concierto en el estadio madrileño, aseguró que pese a que las fechas de junio no son definitivas, tiene esperanza en que se puedan realizar.