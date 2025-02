Aitana habla alto y claro sobre su depresión en 'La Revuelta' y el vínculo que le une a Broncano

Aitana aterrizó en 'La Revuelta' este miércoles para reencontrarse con David Broncano y presentar 'Metamorfosis', su primera docuserie para Netflix. La cantante acudió por primera vez al espacio de La 1 para compartir todos los secretos de este nuevo proyecto en el que muestra su lado más humano ante sus seguidores. Sin embargo, la cantante no dudó en interrumpir las bromas con el presentador para sincerarse sobre el difícil momento que atraviesa.

Nada más entrar, el presentador quiso averiguar si su buena amiga había estado siguiendo su nueva etapa en TVE. "Claro que lo he visto, yo soy tu amiga Broncano, te veo", aseguró la cantante. "Yo también soy tu amigo pero no me escucho todas tus canciones", respondió entre risas el humorista mientras la invitada aseguraba que "no se escuchaba ninguna".

Aitana se sincera sobre su depresión en 'La Revuelta': "Estoy con medicación"

"Lo vi al principio cuando empezaste... A ver es verdad que no lo he visto todo el tiempo, pero sí que he visto algunos episodios. No me preguntes cuál porque estaría jodida", confesó Aitana antes de comenzar a hablar sobre 'Metamorfosis', la docuserie donde muestra al mundo algunos de los momentos más difíciles de su día a día. "Se llama así porque empiezo fatal y termino un poco mejor… Bueno, no, acabo mal también", lamentó la intérprete.

Fue entonces cuando se sinceró sobre el delicado momento que aún atraviesa con salud mental. "Es que el año pasado fue bastante complicado. La realidad de mi vida es que, poco me puedo quejar... pero es verdad que muchas veces no sabes por qué te levantas triste todos los días y estás llorando todo el tiempo, vas al psiquiatra y te dice tienes depresión", sentenció entre aplausos la catalana.

"Esto me pasó a finales de octubre. Estaba mal, me quise ir sola a Lanzarote, estaba allí y me costaba levantarme todos los días de la cama, estaba mal. Ahí me plantee todo, dije 'a lo mejor no soy buena para todo esto, no soy buena para la fama'. Ahora estoy en el proceso de estar mejor, estoy con medicación", explicó más tarde Aitana.

Y más tarde, mientras le entregaba el primer regalo de la noche, no dudó en reprender a su amigo. "Lo pones ahí donde puedas, ya que vas quitando los regalos que te va haciendo la gente...", espetó la ex concursante de 'Operación Triunfo' mientras el presentador trataba de justificarse. "La foto esa nuestra de cuándo íbamos por el campo sí que la tengo por ahí", aseguró Broncano. "Sí, en la basura la tienes", añadió entre risas la intérprete.

"Si venimos aquí a echar las cosas en cara..."

"Decimos que somos amigos y tal pero luego nunca nos vemos. Cuando le escribo para vernos me dice sí y al final no quedamos", esgrimió la intérprete de 'Segundo Intento', destapando cuál es su vínculo actual con Broncano, antes de sacar de la bolsa el segundo regalo para el presentador. "Si venimos aquí a echar las cosas en cara...", subrayó el presentador plantándose. Fue entonces cuando la cantante le mostró una taza que había hecho ella misma con la inscripción de "Para que te acuerdes de tu amiga Aitana.