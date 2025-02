El padre de David Broncano salta a la palestra e interrumpe 'La Revuelta' con lo que revela sobre él

Anna Castillo aterrizó este martes en 'La Revuelta' para presentar 'Su majestad', la nueva serie que protagoniza y que llegará a Amazon Prime Video el próximo 27 de febrero. Sin embargo, la entrevista de la actriz se vio interrumpida durante una de las primeras preguntas cuando el padre de David Broncano irrumpió en escena tras una inesperada confesión del presentador.

"¿Te has enrollado alguna vez con un primo?", le preguntó el humorista a Anna Castillo nada más tomar asiento en el sofá de 'La Revuelta'. Y mientras la actriz pensaba cómo contestar tras responder instantáneamente con una firme negativa, el presentador le sorprendió con una inesperada confesión. "Esta pregunta me gusta mucho hacerla... y es que hoy han venido mis padres y me he enterado de una cosa rarísima", comenzó explicando el de Jaén.

El padre de David Broncano detiene la entrevista de Anna Castillo para compartir una anécdota familiar

Tras pedir permiso a su padre, que se encontraba fuera de cámaras en uno de los palcos del teatro, David Broncano compartió con su invitada y la audiencia la embarazosa revelación. "¡Me he enterado hoy de que mis abuelos eran primos!", confesó el comunicador mientras agachaba la cabeza y el público murmuraba. "¿Esto es cierto no, papá? Sí o sí", insistió el humorista, que cedió entonces el turno de palabra a su padre.

Ahora entiendo el interés de Broncano preguntando si se han enrollado los invitados con sus primos #LaRevuelta pic.twitter.com/7nykCDtRmB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 18, 2025

"No sé como ha salido, pero ha salido que mis abuelos paternos eran primos sí... y uno de mis primos no se lo creía, como que era una cosa imposible", confesó el padre del presentador, que interrumpió la entrevista de la actriz para compartir su curiosidad familiar. "Vivían en pueblos muy pequeños de Extremadura, y en aquellos tiempos, sin coches y sin tinder... es lo que había", comentó entre risas el progenitor del humorista.

"Sin embargo tu padre... estaba bien ¿era normal no?", añadió David Broncano con sorna. "Aparentemente sí", aseguró el familiar del presentador algo apurado, poniendo fin a su espontánea intervención para que continuasen con la entrevista de la actriz. "Me alegro de que no vaya a más", sentenció el humorista entre risas.