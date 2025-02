¿Quién es el invitado en 'La Revuelta' de David Broncano de hoy, martes 18 de febrero?

Tras arrancar la semana sin poder hacer frente al fenómeno de masas de 'La isla de las tentaciones', David Broncano y su equipo regresan este martes con más sorpresas. 'La Revuelta' apostó por la visita del chef Jordi Roca y el músico Pablo Sainz-Villegas para hacer frente a la primera emisión de la semana del reality de tentadores y su rival de Antena 3.

Sin embargo, la entrevista al mejor repostero del mundo y el guitarrista de La Rioja se tradujo en un 11,6% de share y 1.625.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' anotó un 13% de cuota de pantalla y 1.819.000 seguidores gracias a la visita de Marc Márquez. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' consiguió arrebatarles el access con un 13,7% de share y 1.904.000 espectadores, llegando a un 20,6% en el prime time.

Anna Castillo, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy martes, 18 de febrero, 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá al viejo amigo del programa Leo Harlem, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar la nueva temporada de 'Leo Talks' en Movistar Plus+. Por su parte, David Broncano recibirá a Anna Castillo.

La actriz se reencuentra con el humorista este martes para presentar su nueva serie 'Su majestad', en la que da vida a una princesa que no termina de encajar en la Familia Real. Con títulos como 'El fantastico caso Golem', 'Escape', 'No voy a pedirle a nadie que me crea' o 'Mediterráneo', la intérprete puede presumir de una trayectoria llena de reconocimientos.

Entre sus principales galardones, destacan el goya a actriz revelación por su papel en 'El Olivo', película que protagonizó junto a Javier Gutiérrez bajo la dirección de Icíar Bollaín y la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en esa misma categoría. Con 'Viaje al cuarto' en 2017, también consiguió el premio Feroz y Gaudí entre otros galardones.