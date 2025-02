Una trabajadora de 'La Revuelta' habla claro sobre David Broncano como jefe: "Es mejor presentador"

Pese al fenómeno de 'La isla de las tentaciones' y la incansable guerra por los espectadores que aún lidera contra 'El Hormiguero', 'La Revuelta' continúa alzándose como uno de los programas revelación de la presente temporada televisiva. Elena Beltrán, miembro del equipo de guionistas del espacio de TVE, se ha sincerado en una reciente entrevista sobre el éxito que continúan cosechando en su primera etapa en la televisión generalista y no se ha cortado en desvelar cómo es David Broncano como jefe.

"Hace falta más presencia femenina en todos los programas y espero que mejore. Aquí se está haciendo un esfuerzo real, en el equipo de guionistas somos tres mujeres y se nos escucha mucho", comienza explicando la cómica en su entrevista con El País, contestando al señalamiento que sufrieron Broncano y su equipo al inicio de la temporada por la disparidad de sexos en el programa.

Una guionista de 'La Revuelta' se sincera así sobre David Broncano como jefe: "Lo conozco menos"

Y la joven, que también colabora en 'Cuerpos especiales', no ha dudado en sincerarse con el citado medio sobre si David Broncano es mejor presentador o jefe. "Diría que es un poco mejor presentador porque de jefe lo conozco menos", confiesa la guionista sobre el conductor de 'La Revuelta', asegurando que en su día a día se coordina más con otros miembros del equipo que con el propio humorista.

"Nosotros hablamos más con Diego Fabiano y Jorge Ponce. Pero Broncano es muy buen jefe porque confía en nosotros y nos deja hacer. Eso lo valoro mucho", añade Elena Beltrán , dejando claro el buen ambiente de trabajo que se respira en el espacio de TVE, que recogió el premio Iris a Mejor Guion de Entretenimiento el pasado enero.

Y la guionista de 'La Revuelta' también se mostró sincera sobre cómo pesan las exigencias que a menudo sufre como mujer cómica. "También nos ponemos mucha presión nosotras mismas. Siento que si tengo un mal show estoy demostrando que las mujeres no son graciosas. Me gustaría probar un bloque nefasto y que no pase nada, no sentir que represento a todas. Dios me libre", asegura la compañera de Broncano.