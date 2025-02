Máximo Huerta desliza un montaje en 'La Isla de las Tentaciones' y Ana Rosa le frena los pies en directo

'La isla de las tentaciones' está viviendo una de sus etapas más exitosas con el fenómeno de Montoya y las múltiples infidelidades de esta edición. Sin ir más lejos, la entrega de este lunes logró firmar un arrollador 21,4% de share y más de 1,6 millones de espectadores de media. Aún así, hay quienes tienen sus dudas del formato, y Máximo Huerta ha querido elevar su principal queja en 'El programa de AR' sobre lo visto en las últimas semanas.

Villa Playa y Villa Montaña están viviendo jornadas en las que la luz y la alarma de la tentación están funcionando más que nunca. Montoya y Gabriela, Manuel y Anita o Torres y Bayan son algunas de las parejas que más encuentros bajo las sábanas están protagonizando. Y hay quién no acaba de creerse que todo el movimiento que captan esas cámaras nocturnas sea del todo real.

Máximo Huerta, sobre 'La isla de las tentaciones': "A lo mejor es teatro"

"Yo estoy sorprendido con la cama porque jamás había visto algo tan exagerado", comenzó señalando Máximo Huerta sobre el último encuentro sexual entre Manuel y Anita Williams mostrado en la entrega de este lunes. Y es que, tras ser interrumpidos por Montoya durante su primera noche juntos, el tentador y la de Barcelona dieron rienda suelta a su pasión más tarde. "Me parece que a lo mejor están haciendo teatro", añadió el escritor.

Máximo Huerta en 'El programa de Ana Rosa'

Así, el colaborador de 'El programa de AR' puso en duda qué parte del exitoso reality refleja la realidad y cuál es producto de un buen trabajo de guión. "No me cabe en mi cabeza. Me parece algo excesivo, yo creo que a lo mejor es teatro", insistió el valenciano, que no terminaba de dar crédito a los exagerados movimientos bajo las sábanas que protagonizaron los dos concursantes.

"Que no me acuerdo, de acuerdo, pero me parece excesivo el movimiento, que me parece que a lo mejor está teatralizado. Yo creo que ahí hay algo teatral. A mí hay algo en ese movimiento que me chirría", sentenció Máximo Huerta mientras Ana Rosa Quintana trataba de frenarlo. "¿Qué no te crees?", le recriminó Ana Rosa, haciendo que el escritor se posicionase alto y claro.

"No me creo nada"

"No me creo nada, de hecho, estoy con la dignidad de Montoya", aseguró de forma rotunda el ex ministro mientras la presentadora defendía a capa y espada la veracidad del programa estrella de Telecinco. "A ver, yo creo que la escena es muy real", aseguró la presentadora de 'El programa de AR' frenando las dudas del escritor, que volvía a tirar por tierra las imágenes. "Pero, ¿quién hace el amor así con ese ímpetu?", preguntó asombrado el colaborador.

"Pues, mucha gente", comentó con sorna Ana Rosa. Pero Máximo Huerta no dio su brazo a torcer y volvió a cargar contra Ana y el veterano del concurso para defender al sevillano. "Yo creo que aquí hay teatro para hundir a Montoya", aseveró el tertuliano para zanjar su queja particular contra 'La isla de las tentaciones'.