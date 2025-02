Ana Rosa Quintana se planta en 'El programa de AR' y esta es la razón: "Se acabó, no lo voy a tolerar"

'El programa de Ana Rosa' ha acogido un fuerte encontronazo entre Eduardo Inda y Esther Palomera durante la mesa política de la entrega de este lunes, 10 de febrero, que ha desbordado a Ana Rosa Quintana, que incapaz de frenarles se ha plantado y les ha abroncado asegurando que no va a tolerar faltas de respeto en su programa.

El magacín abordaba cómo Santiago Abascal ha reivindicado el trumpismo junto a Orban y Le Pen, dos de los máximos exponentes de la ultraderecha en Europa. El líder de Vox ha agitado a las bases para iniciar "la reconquista" del continente porque, según él, "somos su futuro".

En mitad del debate, Inda ha simpatizado con esas arengas de Abascal y ha lanzado un augurio: "Con toda seguridad la próxima presidenta de la república francesa va a ser Marine Le Pen". Al escucharle, Esther Palomera se ha rebelado y le ha acusado de blanquear el fascismo. "No hay mayor estrambote que justificar el fascismo porque esté de moda", ha verbalizado la colaboradora.

"No, yo no justifico el fascismo, eso no lo digas porque te mando a tomar por todos los vientos, Esthercita", ha estallado como un resorte Eduardo Inda. "Eh, vamos a ver, tranquilidad", les ha solicitado Ana Rosa Quintana, viendo cómo el debate se podía ir de madre. "Yo no he justificado ningún fascismo, fascista serás tú", ha clamado el director de OkDiario.

"No, aquí no hay ningún fascista", le ha parado los pies la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. "Es que lo está diciendo ella, y fascista serás tú, Esther", ha reiterado Inda muy exaltado. "Os pido que demos análisis político para los espectadores, vuestros asuntos aquí no", les ha recriminado Quintana, pero con poco éxito.

"Fascista serás tú, que trabajabas en periódicos de derechas y ahora vas de izquierdas", ha proseguido Eduardo Inda contra Esther Palomera. "Déjalo, vamos a entrar en el análisis", ha tratado de frenar Ana Rosa por tercera vez. "Trabajar en un medio no exige jurar los principios del movimiento", le ha rebatido Palomera ante esa afirmación.

"Si lo que quieres es espectáculo, conmigo no lo vas a tener, has justificado el fascismo", le ha arreado Esther alto y claro. "Fascistilla, fascistilla", ha empezado a decir repetidamente Inda para provocar. "No voy a seguir", ha advertido Esther Palomera a Ana Rosa Quintana.

"No voy a tolerar insultos por parte de nadie en esta mesa", ha sentenciado la periodista y colaboradora de 'El programa de AR'. "No, la que no va a tolerar insultos en esta mesa soy yo", ha explotado definitivamente Ana Rosa Quintana después de haber desacatado sus moderaciones y sus llamadas al orden. "Ha empezado ella, te recuerdo, Ana", se ha revuelto Eduardo Inda. "Se acabó", ha exclamado elevando el tono la comunicadora de Mediaset.