Alta tensión en 'Malas Lenguas' entre Iglesias y Esther Palomera tras denunciar a Ana Rosa por censura: "No mientas"

Pablo Iglesias y Esther Palomera protagonizaron uno de los momentos de mayor tensión de la tarde este martes en 'Malas Lenguas'. El antiguo líder de Podemos y la periodista se enzarzaron en una lluvia de acusaciones que terminó con el ex político señalando las supuestas presiones que Ana Rosa Quintana había ejercido sobre la colaboradora en su tertulia política.

Después de que Jesús Cintora introdujese en la mesa un debate sobre los actos de vandalismo que están sufriendo las distintas sedes del PSOE estos días, el desacuerdo no tardó en manifestarse entre Palomera y el ex político. "Hablamos de nazis y la hostia se la lleva Podemos... Has dicho que me iba a molestar y lo estás diciendo por abajo", espetó Iglesias, visiblemente molesto con la actitud de su compañera.

"Tú has tenido legiones de tuiteros para...", intentó afirmar la periodista antes de que Pablo Iglesias la cortase. "Sí, muchos tuiteros pero a mí no me han atacado tuiteros, me han atacado policías de la élite policial mandados por el ministro del Interior, me han jodido la vida periodistas con programas de televisión en La Sexta y algunos, que no tenéis problemas en criminalizar a los de las redes sociales, el apellido Ferreras no lo nombráis", espetó el colaborador de 'Malas Lenguas'.

Hoy he tenido una discusión, intensa pero con respeto, con Esther Palomera en RTVE.



"Sabes de lo que estoy hablando perfectamente, no mezclemos temas porque lo que acabas de decir es perfectamente condenable. Pero que todos los partidos habéis tenido hordas al servicio de las direcciones para difamar, desprestigiar el trabajo de los profesionales es así", replicó la colaboradora habitual de Ana Rosa Quintana, que más tarde sería señalada por sus intervenciones en el espacio de Telecinco.

"Lo que es grave es que en este país se hayan sentado en platós de televisión personajes como Eduardo Inda", exclamó entonces Pablo Iglesias, agitando cada vez más el plató de 'Malas Lenguas'. Fue ahí cuando recriminó a Esther Palomera su falta de principios según el plató que pisa y su nulo compromiso con la objetividad periodística. "Cuando yo he tenido que decirle algo a Eduardo Inda se lo he dicho, en la misma mesa, en programas donde tú dices que no se dice lo que uno piensa", señaló rápidamente la comunicadora.

"Con Ana Rosa yo digo lo que quiero, en 14 años jamás me han dicho nada"

"Yo he dicho lo que pienso aquí, en 'El programa de Ana Rosa', en tu cara y en la de cualquiera. No he tenido ningún problema", sentenció la periodista advirtiendo también a su compañero que jamás había militado en ningún partido político a diferencia de él. "Te vuelvo a decir que yo en el programa de Ana Rosa digo lo que quiero y llevo 14 años en ese programa y jamás me han dicho nada", replicó una vez más ante los comentarios del antiguo líder de Podemos.

Fue entonces cuando Pablo Iglesias estalló destapando lo que la periodista le había confesado sobre 'El programa de Ana Rosa' con anterioridad. "Pero si tú me lo has contado a mí que te han dicho que te sacaban de la mesa, coño. ¡Esther que me lo dijiste tú a mi! Me dijiste 'me ha sacado de la mesa Ana Rosa Quintana, y te comía la rabia cuando me lo contaste tú", exclamó alterado el colaborador de 'Malas Lenguas' dejando a la periodista descompuesta.

"No mientas Pablo Iglesias", señaló sin alterarse la colaboradora de Mediaset, mientras Iglesias continuaba clamando. "¿Y por qué voy a estar mintiendo yo?", insistió el ex político. "Te he dicho que cuando iba Susana Díaz como entrevistada a mí me sacaban de la mesa, te lo digo a ti y lo he dicho allí. Por supuesto que sí, pero no con determinados temas. Llevo 14 años en ese programa y he dicho lo que he pensado siempre", aclaró Esther, condenando la versión del colaborador.

"Tú no me vas a dar clases de periodismo"

"Tus problemas personales con la gente los arreglas tú donde quieras. Pero te quiero decir que no has inventado la izquierda, ni la política y desde luego clases de periodismo tú no me vas a dar", señaló la colaboradora habitual de 'Malas Lenguas'. "¡Pero qué problemas personales voy a tener yo!", señaló Iglesias.

"No le voy a dar clases a nadie pero en este país han sido periodistas corruptos los que han convertido buena parte del periodismo de este país en un estercolero. No estoy hablando de ti, yo no te meto en el mismo saco que a Eduardo Inda y que a Ferreras, y tú pretendías meterme a mí en el mismo saco que a fascistas", terminó sentenciando el antiguo líder de Podemos mientras el conductor de 'Malas Lenguas' llamaba al orden tras la sonada escena.