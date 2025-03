Ana Rosa se va de la lengua con lo que revela de Esther Palomera y ella se revuelve en directo

Una indiscreción de Ana Rosa Quintana de este martes en directo ha creado todo un ambiente de enfrentamiento en el plató de 'El programa de AR'. La presentadora se encontraba repasando detalles sobre la investigación de José Luis Ábalos cuando sorprendió a Esther Palomera al desvelar una comprometedora información sobre su vida privada. La colaboradora no dudó en dar un golpe en la mesa y enfrentarse a su jefa.

El matinal de Telecinco se hacía eco este martes por la mañana de una última hora de la Guardia Civil sobre la investigación por parte de la UCO de otra propiedad de José Luis Ábalos. Como explicó la conductora de 'El programa de AR', ahora se esclarece si 'el caso Koldo' ha participado o no en el pago de los 1800 euros de alquiler del chalet donde residía con Andrea.

Esther Palomera se enfrenta a Ana Rosa Quintana tras airear la zona en la que vive: "Si no te importa..."

Y mientras repasaban la información, Ana Rosa Quintana no pudo evitar lanzar una observación sobre la propiedad. "Un chalet que está... bueno por donde vives tú, Esther, por esa zona", señaló la presentadora sin ser aún consciente de su metedura de pata. Pero Esther Palomera no tardó en escandalizarse. "Hombre Ana, si no te importa... ¡vamos!", espetó visiblemente molesta por la vulneración de su privacidad ante los espectadores del programa.

Ana Rosa Quintana desvela la zona donde vive Esther Palomera y lógicamente ésta se enfada.

Cuando quieres ir de lista pasa esto👇 pic.twitter.com/3rHlSisMP6 — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) March 25, 2025

"No la relaciones", señaló otro colaborador de fondo mientras Ana Rosa trataba de comprender el enfado de su compañera. "Hay muchos chalets en esa zona", añadió la presentadora tratando de quitar hierro al asunto, sin demasiado éxito. "Deberíamos saber el riesgo que últimamente corremos los que tenemos exposición pública Ana", señaló reprendiendo a la comunicadora.

Así, Esther Palomera no se cortó en dar un tirón de orejas a la conductora de 'El programa de AR' por la exposición a la que había sido sometida en contra de su voluntad. "Como nos persiguen por la calle, que esto no lo hemos contado nunca... Casi mejor no dar pistas, porque como hay una panda de zumbados por la vida", lamentó la periodista con gesto serio, temiendo las consecuencias de desvelar la zona en la que reside.

"Es muy grande ese pueblo", añadió Ana Rosa Quintana en reiteradas ocasiones por encima de su colaboradora, tratando de restar importancia a la contundente queja y olvidar el incidente que había paralizado la tertulia. "Me ha parecido desafortunado el comentario", insistió Palomera. "Supongo que también habrá vecinos donde yo vivo, que también es muy grande este pueblo que es Madrid", terminó justificándose la presentadora.