El contratiempo de última hora que sacude 'La Revuelta' al no acudir su invitada por este motivo de fuerza

'La Revuelta' volvió a vivir un contratiempo este martes al no poder recibir a tiempo al dúo de invitados que tenía previsto. Si bien Javier Gutiérrez llegó puntual a su cita con David Broncano para promocionar 'La vida breve', pero su compañera de serie no pudo llegar a tiempo. Y el actor no dudó en excusar a Leonor Watling anunciando que llegaría en cualquier momento de la entrevista.

El humorista anunció a bombo y platillo la entrada de los dos actores en el escenario, pero al ver que solo Javier Gutiérrez entraba a escena, comenzó a pedir explicaciones sobre la inesperada baja. "Está muy solicitada, viene de presentar los Goya", advirtió el actor antes de explicar que su compañera se encontraba en ese mismo momento en otra entrevista promocional.

Leonor Watling deja tirado a Javier Gutiérrez en 'La Revuelta' y llega tarde por estar en otra entrevista

"Creo que está en 'La Ventana' en la SER", explicó Gutiérrez antes de que el conductor de 'La Revuelta' se dirigiese a su audiencia para advertir de que no se trataba de una broma. "Pensaréis que es cachondeo pero es real, ¿Por qué se han solapado las agendas? ¿Qué sabemos?", señaló entonces el humorista, pidiendo explicaciones por el retraso imprevisto.

Y el protagonista de 'La vida breve' no dudó en excusar a su compañera asegurando que no tardaría en llegar al Teatro Príncipe. "Está muy solicitada y sois vecinos en la Gran Vía así que es cruzar la acera", aseguró el actor, haciendo referencia a la ubicación de las instalaciones de la Cadena SER, que se encuentra a pocos metros del lugar de grabación de 'La Revuelta'.

"En el caso de hoy es Leonor Waiting", subrayó el presentador de 'La Revuelta' entre risas antes de decidir con el único invitado presente qué hacer con el tiempo muerto que tenían por delante. "Te hablo francamente, ¿Cómo encararías tú esto? Vamos tirando tú y yo…", sugirió David Broncano antes de que ambos comenzasen a escribir tanto a la actriz como al equipo de la SER para averiguar cuánto iba a prolongarse la demora.

Y hacia el final de la noche, Leonor Watling irrumpió en 'La Revuelta' con una bolsa roja y muy apresurada. "He tardado porque no teníamos regalo... aquí hay que venir con regalo", señaló apurada la actriz, que se sentó junto a Javier Gutiérrez para responder únicamente a las preguntas clásicas del programa, pues apenas quedaban diez minutos de entrevista por delante.