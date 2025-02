El recado de David Broncano a 'La Isla de las Tentaciones' por su robo a 'La Revuelta': "Nos vemos en los juzgados"

David Broncano arrancó 'La Revuelta' este martes de la mano de Lalachus haciendo referencia una vez más al que continúa alzándose como su rival más fuerte. El humorista aparcó sus pullas a 'El Hormiguero' para repasar el éxito internacional de 'La isla de las tentaciones'. Y su colaboradora terminó advirtiéndole sobre la gran traición que han sufrido por parte del programa de Telecinco.

"Una señora espía de 200 años, David intentando traer cosas interesantes y de repente… chancleteo del bueno, claro… Importancia a lo importante", comenzó comentando Lalachus con sorna, refiriéndose al éxito de 'La isla de las tentaciones' por encima del espacio de TVE en sus dos días de coincidencia.

Lalachus denuncia el robo de un rostro de 'La Revuelta' por parte de 'La isla de las tentaciones' para su debate

Y David Broncano no dudó en reconocer la magnitud del fenómeno. "Parecía que era ‘El Hormiguero’ contra ‘La Revuelta’ y se abrieron los cielos con Montoya… esa no la viste venir eh", insistió la actriz. "La gran batalla de audiencias de la década interrumpida por un coño en la nuca", añadió el presentador entre risas, mencionando de nuevo al reality de parejas y tentadores.

'La isla de las tentaciones' nos pinta la cara.



¿Cómo vamos a competir con gente follando? ¿Con espías de la II Guerra Mundial? La gente quiere FORNIQUE 🥀😔



Pero tenemos el cariño de este público maravilloso (pide aplauso populista) @lalachus2 #LaRevuelta pic.twitter.com/GXU7Ju9wuY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 11, 2025

"Es que es internacional, ¿Has visto que se ha hecho ultra viral? Whoopi Goldberg habló de él en su programa", explicó entonces la humorista, haciendo referencia al salto del momento viral de Montoya al programa estadounidense 'The View'. "¿Habla de ti Whoopi goldberg? ¿No, verdad?", reiteró Lalachus antes de explicar a su compañero la alta traición que han sufrido por parte de Mediaset.

Lalachus se remontó entonces a hace unas semanas, cuando una de las espectadoras del teatro comenzó a comentar el reality con David Broncano. "¿Te acuerdas de María la señora que estuvo aquí comentando contigo? Sandra Barneda cogió y dijo ‘con permiso de Broncano’ cogió un bombo y apareció María. Nos ha engañado María", denunció la actriz.

David Broncano: "No puedes pasar de 'Cifras y letras' a coño en la nuca"

"¡Nos han robado el debate de "La isla de las tentaciones'!", clamó Lalachus mientras Broncano comenzaba a darse cuenta de la jugada por parte del espacio de Mitele Plus. "Esto no puede ser eh, nos plantamos en los juzgados", sentenció el humorista mientras su colaboradora continuaba analizando los últimos datos de audiencia de sus rivales.

"Yo me estoy fijando también mucho en las curvas de audiencia y me he fijado en una cosa… el público de ’Cifras y letras’ me he dado cuenta de que no van a ‘La Revuelta’ van a ‘La isla de las tentaciones’", comentó entre risas la humorista. "No puedes pasar de cifras y letras a coño en la nuca", añadió David Broncano entre risas.