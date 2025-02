Shock absoluto de David Broncano al ver al político que se cuela en el público de 'La Revuelta'

David Broncano se disponía a arrancar 'La Revuelta' una noche más este martes cuando un rostro conocido entre el público acaparó toda la atención de las cámaras. Fue justo durante la presentación de los invitados de la piscina de bolas y el bidet cuando Sergio Bezos le comunicó al presentador la presencia de un ex diputado entre las primeras filas del teatro.

La cara de Broncano fue cambiando poco a poco a medida que se dio cuenta de que el programa estaba mostrando en pantalla a Edmundo Bal, antiguo diputado de Ciudadanos. "Dejé la política en 2023, ahora soy abogado del estado... somos abogados de Televisión Española", anunció el ex político junto a sus compañeros, desvelando su nueva ocupación tras abandonar la formación naranja.

"Pero fuiste incluso candidato a la presidencia del país", subrayó el conductor de 'La Revuelta' completamente impresionado antes de que Edmundo aclarase que solo lo fue a nivel de la Comunidad de Madrid. Y no se cortó en desvelar en el espacio de La 1 los motivos detrás de su salida. "A mi me expulsaron de Ciudadanos, un tipo que ahora está en el Partido Popular. Me expulsaron porque soy un tipo revoltoso, por eso estoy en este programa también", llegó a confesar el abogado.

"Me echó en ese momento el que era secretario general, que se llama Adrián Vázquez y que ahora es eurodiputado del Partido Popular", reveló el inesperado protagonista de la noche mientras Grison y Ricardo Castella verbalizaban de fondo sus dudas sobre el estado actual de Ciudadanos entre risas. "El partido sigue existiendo, lo que pasa es que no se presentan a las elecciones, son como una asociación de vecinos", señaló con sorna Edmundo Bal.

"Por primera vez sí que son ciudadanos", sentenció Sergio Bezos entre risas mientras el ex político recordaba los detalles de su paso por el partido en 'La Revuelta'. Cabe recordar que Edmundo fue uno de los grandes fichajes de Albert Rivera para las elecciones generales de abril en 2019, y tras la renuncia de Rivera, llegó a ser nombrado portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso, sustituyendo a Inés Arrimadas durante su baja de maternidad.

Y ante la insistencia de David Broncano, el abogado terminó sincerándose sobre su actual relación con los miembros del partido. "Con Albert Rivera sí que he quedado alguna vez, es el presidente de un club de negocios ahora y se dedica a sus cosas", comentó entre risas del público el ex político.