"Tienes problemas": Chenoa lanza esta advertencia a Broncano sobre su guerra con Pablo Motos en 'La Revuelta'

Chenoa acudió a 'La Revuelta' este lunes con la misión de promocionar 'The Floor', su nuevo programa que llegará este miércoles a TVE. Sin embargo, terminó sentenciando a David Broncano cuando este comenzó a debatir sobre su presencia en distintas cadenas al mismo tiempo con su llegada a La 1. Y es que, la cantante no dudó en referirse a su guerra con Pablo Motos y 'El Hormiguero'.

Una vez llegados a "las preguntas serias" de la noche, David Broncano recordó a la audiencia que 'The Floor' se trata de uno "de los primeros trasvases" entre Antena 3 y TVE, refiriéndose a la primera temporada del concurso, también conducida por la cantante, en Atresmedia. Fue entonces cuando la invitada le recordó que también está presente en su cadena rival con 'Tu cara me suena'.

"¿Estás a la vez?", preguntó el humorista algo incrédulo al descubrir que Chenoa va a compaginar su puesto como jurado en el concurso de imitaciones de Antena 3, que acaba de arrancar su temporada 12 con el nuevo proyecto que llegará al prime time de TVE este miércoles. "Pero eso Pablo no lo va a permitir eh", comentó con sorna Grison de fondo, haciendo la primera referencia a la guerra entre programas.

Entonces la cantante dejó aún más descolocados al presentador y a su equipo con su apretada agenda. "Estoy en tres", desveló la de Mallorca recordando que también conducirá 'Operación Triunfo' en Amazon Prime Video a finales de año. "¿Eso se puede?", preguntó el presentador sin esperar la rotunda respuesta de su invitada.

"Si te llevas bien con la gente sí, lo que pasa es que tú tienes problemas", esgrimió Chenoa mientras David Broncano trataba de restar importancia a la guerra de audiencias de la temporada. "Me encontré el otro día a un directivo de Antena 3 de muy alto rango y me cayó muy bien el señor, me dijo que es muy bueno que haya competencia", desveló el humorista ante los espectadores.

"No hay problema, esto es bueno para todos, yo me llevo bien con todo el mundo", terminó sentenciando la artista sobre su presencia en distintas cadenas y plataformas. "Gano más que cuando entré en OT y gano menos que Amancio Ortega, haz un calculo", respondió únicamente cuando David Broncano le sometió a la pregunta clásica del programa sobre el dinero en el banco.