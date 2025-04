El punzante palo de una espectadora de 'La Revuelta' a Pablo Motos que desternilló a David Broncano

Este martes 15 de abril, 'La Revuelta' ha tenido una protagonista inesperada. Se trata de Teresa, una mujer malagueña que ha acudido al espacio de Broncano junto a su hija y su nieta, y ha tenido el honor de ver el programa desde la bañera. Pero, además, con su simpatía y naturalidad se ha llevado todos los aplausos del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía.

El presentador no ha dudado en dirigirse a ella para saber por qué había acudido al programa. Ya que no es habitual que acudan señoras tan mayores y, mucho menos, que se declaren tan fans de 'La Revuelta' y de Broncano. Teresa ha explicado que: "Me ha traído mi hija y mi nieta, porque yo tenía muchas ganas de venir".

A la pregunta del cómico sobre si ella veía el programa, no ha dudado en responder afirmativamente: "Yo te veo todos los días. ¿Cómo no te voy a ver si eres muy grande, muy alto y muy hermoso?". Pero ha sido entonces cuando, sin mencionarle, ha lanzado un irónico dardo a Pablo Motos: "No voy ver al cuarto kilo de las hormigas que es un cuarto kilo". Un divertido comentario que ha desatado las carcajadas tanto de Broncano como el resto de los asistentes.

Lo que más me alegra de habernos pasado a Televisión...ESPAÑOLA es que nos haya descubierto gente como Teresa porque nos ha permitido conocerla a ella. La vas a amar ❤️ #LaRevuelta pic.twitter.com/dt13CseJIE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 15, 2025

Broncano reconoce en 'La Revuelta' su mayor deseo con Pablo Motos

Este martes, 'La Revuelta' contaba con la presencia de la artista argentina Yami Sadfie, quien ha querido explicarle al presentador en qué consiste un 'vision board'. De hecho, ella misma ha confesado que escribió sus deseos para que se pudiera cumplir y así lo ha conseguido. La forma en que se representa en este tablero de visión (su traducción al castellano) sería a través de diferentes imágenes de la situación que quiere alcanzar o las metas a las que desea llegar.

La argentina le ha ofrecido ayuda a Broncano para poder elaborar su propio tablero con los deseos que tuviera en mente. Ambos no han dudado en sincerarse mientras se sentaban en el suelo. La invitada era la encargada de dar pistas sobre los posibles deseos que podía tener en el tablero el presentador de cara a su futuro inmediato. Uno de esos deseos era el regreso de los patinetes eléctricos.

Pero, el que más sorprendió a todos fue el de tener una cena romántica con Pablo Motos. Así lo ha explicado la cantante, algo que ha dejado descolocado al presentador de 'La Revuelta' : "Esta muchacha es un demonio. Ha venido con la sonrisilla y el rollo así inocente, pero es más mala… Mirad que cita me propone". Tras lo cual mostraba al público la imagen de él junto a Motos. Sin embargo, la idea no le ha desagradado, puesto que ha aceptado esta propuesta como uno de sus deseos. "Me gustaría poder pacificar un poco", reconocía el jienense.