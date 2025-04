La decisión insólita de TVE con 'La Revuelta' que obliga a David Broncano a dar explicaciones

Este lunes, 14 de abril, ocurrió algo inédito en 'La Revuelta'. El programa que presenta David Broncano en La 1 emitió una entrega que tenían desde hace meses guardada en un cajón, por si algún día ocurría algo que hacía imposible grabar en el teatro. En aquella entrega de reserva, el presentador entrevistó al cómico Juan Dávila.

El propio David Broncano dio las pertinentes explicaciones a la audiencia al comienzo del programa de este lunes. "Si la gente está viendo en casa esto ahora mismo es que algo ha pasado", empezó diciendo, antes de aclarar lo sucedido: "El día que se graba esto físicamente se emite otro programa y lo que estamos grabando hoy se puede emitir esta temporada. Pero no sabemos cuándo".

Tras esto bromeó con la posibilidad de que podían felicitar la Navidad o el verano. Pero por las risas suponemos que la época estival quedaba lejos. Además, si nos fijamos en otros detalles, como los escasos regalos que había encima de la mesa y la ausencia de pósters en las paredes, podemos situar la grabación de esa entrega en torno al mes de noviembre de 2024.

Todo apunta a que esta entrega se grabó los días posteriores a la DANA en los que TVE optó por emitir las entregas que se grabaron los días que no se pudo ofrecer el programa precisamente por culpa de la tragedia que asoló a la Comunidad Valenciana.

David Broncano entrevistó a Juan Dávila

Broncano incluso se atrevió a preguntar al invitado qué quería hacer si durante el tiempo que tardaban en emitir el programa él había muerto. "Emitidlo, hay que aprovechar mi muerte como sea", ironizó Dávila. El cómico también contó que le habían dicho que iba a asistir otro invitado, pero como al final no pudo ir le llamaron a él: "Iba a venir otra persona, pero no ha podido. Me habéis llamado a mí y como estaba en mi casa…".

"No solo vienes a un programa que no se sabe cuándo se va a emitir, atemporal, si no que iba a venir otra persona. Doble agradecimiento", le agradeció el David Broncano. A lo que el cómico añadió, siguiendo con las bromas: "Es que creo que necesitáis promo".

Durante la entrevista, el invitado recordó cómo fueron sus inicios antes de triunfar en el mundo de la comedia: "Yo era policía local de Alcobendas y la Moraleja. Ahí me saqué la carrera de arte dramático. En 2012 montamos Improclan que fue mi ruina. Empecé actuando en el Arlequín, para 40 personas. De repente empecé a subir vídeos al tik tok, y empezó a venir gente. El 6 de enero del 2023 estaba en el Arlequín y el 29 de diciembre de 2023 estaba actuando para 12.000 cada día".