TVE da las claves del nuevo 'The Floor' con Chenoa y se distancia del de Antena 3 con estos dos cambios

TVE renovará próximamente su prime time con la llegada de 'The floor', el concurso que ya emitió Antena 3 con Manel Fuentes en 2023 y que ahora llega renovado a La 1 con Chenoa como nueva maestra de ceremonias. Más allá de la presentadora, el formato llega con algunos cambios con respecto al que se vio en Atresmedia tal y como han asegurado en la presentación, a la que ha acudido El Televisero.

Chenoa vuelve a TVE como presentadora tras su debut en 'OT 2023' y después de haber conducido varias galas navideñas. Lo hace con un concurso en el que rapidez, estrategia y emoción son las señas de identidad. 'The floor' contará con ocho entregas de 70-75 minutos y llegará muy pronto al prime time de La 1.

En la presentación de 'The Floor', Miriam García Corrales, directora de entretenimiento ha defendido que Chenoa como presentadora aporta "frescura, seriedad y emoción". "Arropa a los concursantes y creo que va a gustar muchísimo", añadía sobre el papel de la cantante.

Por su parte, Chenoa se ha mostrado orgullosa de volver "a casa" y es que fue en TVE donde arrancó su carrera como concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' hace 24 años. "Estoy expectante y con muchas ganas de estar en casa de los espectadores para que jueguen", aseguraba.

David Gallart, productor ejecutivo del concurso a través de Satisfaction Iberia, ha destacado que se trata de "un formato de éxito que llega ya con madurez a RTVE" tras haber triunfado en más de 15 países. "Hay giros inesperados y eso es lo que atrapa. Se genera una tensión y dinámica que hace que el programa sea imprevisible", destacaba.

"Lo diferente es que los concursantes cuando retan se enfrentan a categorías que no controlan. Es un juego en constante evolución y las estrategias se les desmoronan continuamente", añadía por su lado Alberto de la Puerta, el director del programa.

Los cambios de 'The Floor' en su salto a TVE con Chenoa

Con respecto a lo que ha cambiado 'The Floor' en su salto de Antena 3 a TVE, el productor ha destacado que "llega mejorado". "La escenografía es totalmente distinta, se parece mucho más a la de Estados Unidos que a la de Antena 3. Es más luminosa y elegante", avanzaba. "También hay un cambio en la mecánica: en esta edición hay una casilla dorada que te da más segundos para que puedas contestar. Para conseguirla tienes que conseguir tres retos seguidos", detallaba.

Y otra de las grandes novedades es que es la segunda versión internacional en contar con una mujer a los mandos. Tan solo en Holanda han tenido a otra mujer. Así, Chenoa toma el relevo de Manel Fuentes, quien le escribió cuando conoció la noticia. "Me escribió y me deseó suerte. Me dijo que me lo iba a pasar superbién. Eso es lo importante, ante todo somos compañeros", aseveraba la artista.

Por último, en cuanto al casting Chenoa ha destacado lo diverso que es. "Las personalidades de los concursantes afloran ante la presión y la estrategia muere en el momento. Los concursantes son 50 mujeres y 50 hombres, y el casting es muy diverso. Cada uno ha traído su propio sello, y ha quedado un tablero muy colorido", concluía.

100 concursantes y un tablero gigante

En ‘The Floor’, 100 concursantes compiten por dominar un gigantesco tablero. Tendrán que enfrentarse en duelos cara a cara de 45 segundos si quieren expandir su territorio. Para ello, no solo tendrán que dominar su categoría, sino que deberán mostrar sus conocimientos sobre la categoría retada.

Repartidos de forma paritaria entre hombres y mujeres, los concursantes de ‘The Floor’ representan una muestra de la sociedad española: diversa y multicultural. Proceden de 27 provincias, desde Sevilla y Cantabria hasta Madrid, Barcelona o Sante Cruz de Tenerife, y aportan una riqueza de experiencias y trayectorias únicas. Sus ocupaciones son tan variadas como sorprendentes: diseñadora de moda, bróker, ebanista, taxista, hidrogeóloga, peluquero, tatuadora, ilusionista o criminóloga, entre muchas otras. Todos comparten un mismo objetivo: disfrutar, competir y, por supuesto, luchar por los 100.000 euros, más allá de sus diferencias culturales, hobbies o conocimientos que les hacen decantarse por defender una categoría u otra.

Categorías y temas muy diversos que van desde política internacional, personalidades relevantes, cuerpo humano, escritores, ciudades del mundo, realeza, pinturas, edificios emblemáticos, o Hollywood dorado... hasta series de televisión, Eurovisión, Harry Potter, escudos de fútbol, calzado, Steven Spielberg, razas de perros, matrículas de coches, Disney o sonidos cotidianos.

'The Floor' es un emocionante concurso donde 100 participantes compiten por dominar un gigantesco tablero digital dividido en cien casillas, cada una de las cuales representa una categoría de conocimiento distinta. El juego es simple: retar a tus oponentes, ganar sus casillas y conquistar todo el tablero. En sucesivos duelos rápidos e intensos, los participantes deben identificar imágenes, sonidos o responder a preguntas más rápido que sus rivales.

Con cada casilla conquistada, el dominio se concentra en menos personas, los duelos se vuelven más emocionantes y las eliminaciones más tensas. Al final de cada entrega, los concursantes optan a un premio. Quien obtenga más casillas en cada uno de los cuatro primeros programas se llevará 5.000 €; y en los tres siguientes 10.000 €. Mientras, la persona ganadora del concurso, quien logre hacerse con todo el tablero después de ocho semanas, se llevará un espectacular premio de 100.000 €.