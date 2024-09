Susana Saborido se revuelve por la burla de Pablo Motos con Joaquín en ‘El Hormiguero’: «Me voy»

Joaquín Sánchez fue la estrella encargada de poner el broche final a la última emisión de ‘El Hormiguero‘ en su semana de regreso tras las vacaciones. El futbolista acudió junto a su mujer Susana Saborido para adelantar todos los detalles de ‘Emparejados’, el programa que se estrenó justo después del espacio de Pablo Motos. Y aunque la noche arrancó entre carcajadas, la mujer del gaditano terminó amenazando con irse por lo que llegó a escuchar de su marido y el presentador.

El que un día fue jugador del Betis regresó a ‘El Hormiguero’ este jueves con un motivo muy especial. No solo por el estreno que iba a protagonizar en Antena 3 a continuación, sino porque estrenaba su tarjeta platino del programa. «Ni tarjeta, ni taza, no tengo nada», espetó la mujer del futbolista entre risas nada más sentarse con el presentador.

Susana Saborido estalla contra las burlas de Pablo Motos y Joaquín Sánchez

«Tú es que solo tienes dos visitas», señaló Pablo Motos ante las quejas de la sevillana, mientras Joaquín Sánchez le pedía entre bromas que no se enfadase con el programa. «Es que me tienes que traer diez veces más», espetó la mujer del exfutbolista antes de que su marido le interrumpiese. «Es que tienes que venir siete veces más», añadió entre risas el gaditano.

Pablo Motos, Susana Saborido y Joaquín Sánchez en ‘El Hormiguero’

Resignada, Saborido procedió a conformarse con ser la acompañante del recién estrenado invitado platino. «Me quedaré con mi tarjeta del supermercado», sentenció la presentadora de ‘Emparejados’ algo decepcionada, ante lo que Motos intentó consolarla. «No te sientas mal, Susana», dijo el presentador mientras le otorgaba la tarjeta del programa a Joaquín Sánchez.

«Si quieres me levanto y me voy», terminó sugiriendo la invitada ante las constantes burlas de Pablo Motos y su marido, que cesaron en ese momento las bromas sobre el tema. Fue entonces cuando Pablo Motos le preguntó por su salto a la fama en los últimos años gracias a su participación en el programa de Bertín Osborne en Canal Sur.

Joaquín Sánchez se pone serio: «No se te ocurra…»

«A mí siempre me han conocido, porque a este lo conocen todo el mundo. Pero no me paraban ni me pedían fotos. Ahora lo llevo bien, aunque a veces me da vergüenza, pero me dan mucho cariño», reconoció Susana Saborido, que no dudó en sincerarse sobre su experiencia en ‘El show de Bertín’.

«Estoy muy a gusto, Bertín me ha abierto las puertas de su casa», confesó la invitada de Pablo Motos, ante lo que el antiguo jugador del Betis no tardó en reaccionar con una seria advertencia. «Bertín que no te abra mucho las puertas”, señaló el gaditano entre risas del público. «No se te ocurra quedarte sola con Bertín, gorda», insistió el Joaquín haciendo referencia a la fama de mujeriego del cantante de rancheras.

Sobre su nuevo espacio en Antena 3, que contará con una única entrega, sus protagonistas lo definieron como «único y especial». ‘Emparejados’ contará con dos grandes protagonistas, Jesulín de Ubrique y María José Campanario. «Es la primera vez que hacen una entrevista a Jesús y María José en televisión, y han contado cosas interesantes», señaló el exfutbolista entre risas.