Victoria Federica se revuelve con Pablo Motos tras lo que presenció en ‘El Hormiguero’

Victoria Federica fue la gran apuesta de Pablo Motos este lunes para medir fuerzas en su primer cara a cara con David Brocano. La nieta del rey emérito acudió a ‘El Hormiguero’ para adelantar todos los detalles de su experiencia en ‘El Desafío’, donde competirá durante la próxima temporada. Sin embargo, la primera entrevista en televisión de la influencer se torció cuando el presentador le hizo revivir alguna de sus pruebas más duras en el concurso.

Tras una primera semana en la que ‘El Hormiguero’ se alzó como el caballo ganador en la carrera con Carlos Latre, firmando un máximo de 22,3% de share, el programa de las hormigas se preparó de cara a su primera batalla con Broncano tirando de una invitada de infarto. “Eres mi cita de cumpleaños”, comenzó señalando Victoria de Marichalar antes de soplar las velas junto al presentador.

Victoria Federica recuerda uno de sus peores momentos en ‘El Desafío’: «Horroroso»

Tras una degustación exprés de tartas en la que la de la invitada arrasó por goleada, Pablo Motos no tardó en preguntarle por su primera aventura televisiva. “Tengo que decir que nos has dejado a todos alucinados con tu valor», comenzó explicando el valenciano. «Fue una decisión un poco difícil. Me lo propusisteis en la anterior y dije que no. En esta edición he tenido al mejor equipo de concursantes, es la mejor decisión que he tomado”, aseguró Victoria Federica antes de que el programa se saltase las reglas.

Victoria Federica en ‘El Hormiguero’

“Las imágenes son súper secretas, ‘El Desafío’ se estrena en enero, pero esta vez nos lo vamos a saltar y las vamos a enseñar”, anunció Motos justo antes de mostrar algunas de las pruebas más duras de la nieta del rey emérito. Pero fue cuando repasaron una prueba en la que el fuego jugaba un papel muy importante cuando la hermana de Froilán de Borbón se sinceró por completo.

Según veía su sufrimiento en pantalla, Victoria Federica recordó lo mal que lo pasó en los días previos a hacer la prueba en directo. “Horrible. Te llenan de un gel súper frío. Al segundo día que ensayé esa prueba tuve que pedir una esponja porque no se me iba del pelo. Fue horroroso”, confesó la invitada, que tuvo una mala experiencia con el fuego en uno de los ensayos.

«Me decían que intentase estar en apnéa cuando estaba parada, porque si no podía ser peligroso. Hubo una vez que tragué humo y me agobié un poco”, confesó tras revivir el complicado momento en las pantallas de ‘El Hormiguero’. Mientras tanto, Pablo Motos hacía hincapié en su valentía. “Es para que la gente vea la dificultad que tiene”, subrayó el presentador mientras la joven hacía hincapié en la dificultad del reto.

«Estaba un poco asustada»

“Cuando estás parado sí que notas calor porque el fuego se te viene a la cara. Pero yo confiaba mucho en ellos, tal vez demasiado», bromeó la hija de la infanta Elena. «En el desafío descubriremos si logras pasar la prueba», terminó señalando Motos antes de revivir otra de los grandes retos que tuvo que superar Victoria Federica. «La apnea es la prueba más peligrosa del programa, tú te tuviste que enfrentar a la de los chorros», explicó el valenciano.

Y es que, la nieta del rey emérito se enfrentó a una prueba que ni siquiera Adrián Lastra pudo superar durante su edición. La concursante tenía que tapar chorros de agua dentro de una urna para evitar quedar completamente sumergida. “La primera vez que lo ensayé estaba un poco asustada. Yo decía, si Adrián no lo ha superado… yo estoy perdida. Al final todo eran agobios, no sé si la superé o no», explicó la influencer.