La verdadera razón por la que la actriz Mónica López le da hoy plantón a Motos en ‘El Hormiguero’

Movistar Plus+ estrenará este jueves 12 de septiembre la tercera y última temporada de ‘Rapa‘, la serie protagonizada por Javier Cámara y Mónica López. Y por ello, el actor visitará este martes ‘El Hormiguero’ para hablar del estreno de la ficción con Pablo Motos.

Teniendo en cuenta que Javier Cámara y Mónica López son los grandes protagonistas de ‘Rapa’ puede llamar la atención que la actriz no acompañe a su compañero para promocionar la última temporada de la serie en el espacio de Antena 3. Pero todo tiene una explicación.

Y es que la actriz Mónica López se mostró muy crítica con Pablo Motos en una entrevista en Ràdio Estel. La intérprete fue muy clara al dejar claro que los artistas tenían que plantarse y no acudir al espacio que presenta el murciano en el access de Antena 3.

Mónica López: «No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo»

«No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero», dijo con contundencia la actriz canaria en unas declaraciones que se viralizaron y dieron mucho que hablar.

En aquella entrevista, la propia intérprete aseguró que le habían invitado a ‘El Hormiguero’ para promocionar la segunda temporada de la serie y ella se negó. «He tenido grandes peleas con la productora… Claro, a El Hormiguero y a ese señor les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir», destacó Mónica López.

«Javier me dijo ‘es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie’, pero yo le dije que ‘da igual que no lo vean 3 millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente’, pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética«, prosiguió diciendo la actriz.

De este modo, se vuelve a producir lo mismo que ya sucedió con la segunda temporada de ‘Rapa’ y Javier Cámara acudirá solo a ‘El Hormiguero’ para promocionar su serie. Mientras que Mónica López vuelve a dar plantón al espacio de Antena 3. Todo en plena pugna por las audiencias del access prime time tras la gran llegada de David Broncano a La 1 con ‘La revuelta’.