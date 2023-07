Mario Vaquerizo se atreve a calificar así a la actriz Mónica López por atizar a Pablo Motos

Hace unas semanas, la actriz Mónica López, protagonista de ‘Rapa’, la serie de Movistar Plus+ dijo alto y claro el motivo por el que no acudió junto a su compañero de reparto, Javier Cámara a promocionar la segunda temporada de la serie a ‘El Hormiguero’. Y ahora Mario Vaquerizo ha querido contestarla en los micrófonos de la COPE.

Así, Mónica López no se cortó nada a la hora de criticar a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ en una entrevista en ‘La caravana’, de la emisora catalana Ràdio Estel. «No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero», defendía la intérprete con convicción.

En ese sentido, Mónica López dejó claro que le habían invitado a ir al programa de Antena 3 y ella misma se negó enfrentándose a su compañero Javier Cámara. «He tenido grandes peleas con la productora… Claro, a El Hormiguero y a ese señor [Pablo Motos] les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier [Cámara] tuvo que ir», relataba. Algo que ha servido a Mario Vaquerizo para dar la cara por Pablo Motos y cuestionar a Mónica López.

Pero es que la actriz de ‘Rapa’ fue mucho más allá al sentenciar que le daba igual que ‘El Hormiguero’ tuviera mucha audiencia. «Javier me dijo ‘es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie’, pero yo le dije que ‘da igual que no lo vean 3 millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente’, pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética», remarcaba la intérprete.

Mario Vaquerizo sale en defensa de Pablo Motos

Ahora, dos semanas después de estas críticas de Mónica López a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’, Mario Vaquerizo se ha manifestado al respecto en ‘Herrera en COPE‘ al ser preguntado por Goyo González. «Esa actriz me parece una chica completamente absurda. Ella si quiere ser política que se dedique a ser política. Actriz significa entretener y dar rienda suelta a tu capacidad interpretativa. No te metas en esos jaleos», comentaba de primeras sin saber quién era. No obstante, luego él mismo aseveraba que «la respeto porque además es una gran actriz».

«Pero es que yo creo que es una falta de respeto a ese programa que cumple una misión que es entretener día a día a todo el mundo que va allí y a los espectadores», defiende Vaquerizo. «Más allá de que yo he colaborado con ellos y estuve el otro día. Si ella tiene la necesidad de decir eso bien, nosotros también tenemos la necesidad de que todos los artistas agradecemos un programa como ‘El Hormiguero’ que nos permite poder promocionar nuestros trabajos», sentencia el marido de Alaska.