Todos los estrenos semanales del 9 al 15 de septiembre en Netflix, Prime Video, Disney+ o Movistar Plus+

El verano, por mucho que nos duela y queramos resistirnos a ello, ya ha quedado atrás. Pero eso no significa que los estrenos se resientan. Aunque esta semana no destaca precisamente por la llegada de series internacionales (tendremos que esperar a la que viene para eso), sí que tenemos varias películas (‘Los feos’, en Netflix) y una muy importante presencia española. Porque nos llegan dos de las ficciones más interesantes rodadas en España. Y es que este año estamos disfrutando de un buen puñado de series españolas, ya que las plataformas de streaming no dejan de apostar por contenido creado en nuestro país. Y eso hay que celebrarlo, ¿verdad?

La primera contendiente a serie española de 2024 es ‘En fin’, la nueva comedia con tintes apocalípticos de Prime Video, que cuenta con un reparto de lujo, y con los creadores de la divertidísima ‘Malviviendo’. Además, repleta de cameos que nos van a dejar con la boca abierta. Y la segunda es una clásica ya: la temporada final de ‘Rapa‘, la serie de Javier Cámara para Movistar Plus+. Un thriller al más puro estilo nórdico, que cierra todas las tramas en lo que seguro se convierte en un desenlace de infarto. Además, también podremos ver la película ‘Hit Man’, con el nuevo hombre de moda, Glen Powell, o una de las últimas cintas de M. Night Shyamalan. ¿Preparados para todo lo que se viene? Aquí os dejamos una lista de los estrenos más destacados y, como siempre, también una más detallada del resto de estrenos semanales.

Estrenos en Netflix

Los feos (PELÍCULA)

Sinopsis: En una sociedad futurista, una adolescente a la espera de una operación estética obligatoria se propone encontrar a su amiga desaparecida.

Basada en la novela juvenil de Scott Westerfeld, ‘Los feos’ nos plantea una sociedad distópica en la que los adolescentes deben someterse a operaciones obligatorias de cirugía estética. Pero no deja de ser curioso que sus protagonistas sean todos guapos ya de base. Con Joey King a la cabeza del reparto, la nueva película de Netflix cuenta con la dirección de McG. Sí, hay un director con ese nombre, y seguramente hayas visto alguna de sus películas. Por por un ejemplo, ‘Los Ángeles de Charlie’, con Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. Ya solo con eso, le perdonamos el nombre.

‘Los feos’ es una de tantas novelas de ciencia-ficción juvenil que poblaron las estanterías de medio mundo desde comienzos de los años 2000. De hecho, la novela de Westerfeld fue una de las primeras, ya que se publicó en 2005. Completan el reparto Keith Powers, Chase Stokes, Laverne Cox y Brianne Tju.

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Estrenos en Prime Video

Llaman a la puerta (PELÍCULA)

Sinopsis: Durante unas vacaciones en una cabaña en un bosque alejada de todo, una niña y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido.

No descubrimos nada si decimos que M. Night Shyamalan sigue siendo uno de los directores más interesantes del Hollywood actual. Mucho ha llovido desde ‘El sexo sentido’, aquel clásico de cine de terror con Bruce Willis y Haley Joel Osment. Desde entonces, una serie de películas muy aplaudidas por la crítica (‘El bosque’, ‘La visita’) pero otros descalabros importantes (‘El incidente’, ‘Avatar’). Pese a todo, ha recuperado su visión de taquilla, y aunque ‘Llaman a la puerta’ es una de sus obras menores, sigue siendo muy interesante. Con Dave Bautista y Jonathan Groff como protagonistas, también nos encontramos frente a un mundo distócico, un futuro apocalíptico… y el escepticismo de la sociedad muchas veces, inundada de fake news continuas.

Fecha de estreno: 9 de septiembre

Hit Man. Asesino por casualidad (PELÍCULA)

Sinopsis: Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal.

Hollywood se ha empeñado en que Glen Powell sea la nueva gran estrella de su particular firmamento. Ahí tenemos una carrera con películas como ‘Top Gun Maverick’, ‘Cualquiera menos tú’ o la más reciente ‘Twisters’. Y lo cierto es que el joven actor responde en taquilla, y su carisma sigue a todo tren para encandilarnos a todos. Quizá todo sea demasiado estudiado (Glen Powell se parece demasiado a Max Power, el alter ego de Homer Simpson), y se le note mucho que quiere ser una estrella a toda costa. Pero está aprovechando cada oportunidad que se le presenta. Por ejemplo, ‘Hit Man’, dirigida por Richard Linklater, autor de la trilogía de ‘Antes del amanecer’. Una película divertida y muy entretenida, en la que los ojos se nos van continuamente a Powell, que lo da todo con su Gary Johnson.

Fecha de estreno: 12 de septiembre

En fin (SERIE)

Sinopsis: El día en el que debería llegar el apocalipsis, Tomás se levanta resacoso en mitad de una orgía en un conocido centro comercial. Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a su mujer Julia y a su hija Noa sin mirar atrás. Pero cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando, Tomás comprende la magnitud de su error. Ahora tratará de recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser el de antes.

Quizá ‘En fin’ sea una de las series españolas más interesantes de este último trimestre. Sobre todo porque cuenta con los creadores de ‘Malviviendo’, David Sainz y Enrique Lojo. Protagonizada por José Manuel Poga (‘La casa de papel‘), Malena Alterio (‘Aquí no hay quien viva‘), Raúl Cimas (‘Poquita fe’), e Irene Pérez (‘Buster’), también contará con una serie de famosos que se han ido desvelando poco a poco. Sus seis episodios nos mostrarán a Leonor Watling; la polifacética cantante Chenoa; el integrante de Los Morancos Jorge Cadaval; los creadores de contenido y humoristas Juan Amodeo y María Valero; el futbolista gallego Borja Iglesias; los actores Antonio Dechent, Ken Appledorn, Ramón Langa, Diego Villalba; el colaborador deportivo de televisión Cristóbal Soria, y los creadores de la webserie ‘Qué vida más triste’, Borja Pérez y Rubén Ontiveros, entre otros.

Volvemos al terreno apocalíptico, pero en este caso, desde una perspectiva de humor negro made in Spain. Todo parecer indicar que, poco a poco, tiene todos los ingredientes para convertirse en una serie de culto.

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Estrenos en Movistar Plus+

Rapa (Temporada final) (SERIE)

Sinopsis: La enfermedad de Tomás ha avanzado. Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona. Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto: un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizás esta sea su última investigación.

Javier Cámara y Mónica López vuelven una última vez para cerrar una de las series más interesantes de Movistar Plus+ de los últimos años. Deudora de ‘Hierro’, la mítica ficción de Candela Peña, ha ido encontrando su propia voz y personalidad con el paso de los episodios. Pese a tener una primera temporada un poco más pausada y que aún trataba de fijar su destino, llegó una segunda temporada menos vista pero más redonda. Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, la serie ha sido rodada en varias localidades gallegas, y volverá a traer el misterio para despedirse definitivamente.

Con el género nordic noir como meta, ‘Rapa’ funciona como un reloj, aunque los dos protagonistas insisten en que, cuando ruedan, ni siquiera saben qué tono tendrá la serie. «A posteriori, que vi los seis capítulos ayer, sí que me doy cuenta un poco de eso, pero haciéndolo, no. Ni deberíamos», explicó Mónica López en el medio Serielizados. Mientras que Susana Herreras, jefa editorial de Producción Original de Movistar Plus+, ha explicado que la tercera temporada «tiene mucha emoción, más acción, y también sentido del humor. Puede tocar todos los temas del mundo porque lo hace desde un sitio superinteligente».

Fecha de estreno: 12 de septiembre

