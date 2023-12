Malena Alterio revela en ‘El Hormiguero’ el alto coste de trabajar en ‘Aquí no hay quien viva’

Este miércoles, 6 de diciembre, Malena Alterio ha visitado de nuevo ‘El Hormiguero’. En esta ocasión lo ha hecho para hablar con Pablo Motos de su película ‘Que nadie duerma’, por la que está nominada a los Premios Goya, a los Premios Feroz y a los Premios Forqué. Pero, además, la actriz también ha recordado en el programa de Antena 3 su paso por ‘Aquí no hay quien viva’, la serie que le dio fama.

En la mítica ficción de Antena 3, Malena Alterio interpretaba a Belén, uno de los personajes más queridos de la misma. Sobre su etapa en la serie, la actriz reconoce que «lo tengo bastante integrado y lo abrazo. Estoy muy orgullosa de haber participado en ‘Aquí no hay quien viva'». De hecho, tan orgullosa está, que no dudó en presumir del enorme éxito que logró la serie: «Le ganamos a un Barça- Madrid», recuerda, entre risas.

Lo que no recuerda con tanto cariño es la fama agobiante que les dio, tanto a ella como a sus compañeros, ‘Aquí no hay quien viva’. «Pasamos de algo que venía de que nadie daba dos duros, que era un compromiso que tenía (José Luis) Moreno con Antena 3, iban a ser cinco capítulos y ya. Pero de repente eso empezó a pegar, así, muchísimo», asegura la actriz.

«No podíamos salir de casa», recuerda Malena Alterio

En ese momento pasaron de ser unos desconocidos a ser los actores y actrices más queridos del país. «Me acuerdo que, al principio, llegábamos a grabar y decíamos: ‘me han pedido una foto, que guay'», comenta Malena Alterio. Pero eso, pronto se convirtió en algo agobiante: «Luego no podíamos salir de casa. El nivel de popularidad empezó a crecer muchísimo. Era una consecuencia de que tu trabajo estaba funcionando muy bien, pero a la vez era impactante, invasivo».

Ahora, 20 años después de aquello, Malena Alterio ha aprendido a gestionar esa fama. Como así se lo ha reconocido a Pablo Motos: «La popularidad es como que sube, luego baja. En un momento estás muy presente, luego ya no estás… Es así y así la vivo. Todo es muy relativo y muy fugaz».

Esta no es la primera vez que la actriz habla de su etapa en ‘Aquí no hay quien viva’. Hace un tiempo, con Jesús Calleja también se sinceró sobre ese momento de su vida: «Era muy halagador que la gente te parara y te pidiese fotos». Sin embargo, la fama «creció tantísimo que ya era un poco de película de terror a veces, de no poder caminar por la calle».

Mientras recorrían Italia en ‘Planeta Calleja’, Jesús Calleja le preguntó el motivo por el que decidió dejar ‘La que se avecina’, serie en la que solo participó en la primera temporada. Muy sincera, Malena Alterio reconoció que «me apetecía cambiar, hacer otras cosas».