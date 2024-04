Chelo García-Cortés no puede reprimirse lo que piensa verdaderamente de Paz Padilla

Chelo García-Cortés ha sido la última invitada de la temporada de ‘Superlativas’, el podcast de Carlota Corredera. Y junto a la que fuera presentadora de ‘Sálvame’, la colaboradora ha recordado algunos de los sucesos que tuvieron lugar en el programa de Telecinco. Y uno de esos episodios de los que no duda en pronunciarse es el despido de Paz Padilla.

Y es que aunque Chelo García-Cortés vivió momentos muy duros en ‘Sálvame’, ella seguirá ligada al programa con ‘Ni que fuéramos Sálvame’, el espacio que presentará María Patiño en el Canal Quickie. Por eso, la periodista no duda en hablar bien de todos sus compañeros. La única a la que se atreve a criticar es a Paz Padilla. «Yo echo de menos a mis jefes, a mis compañeros, a los presentadores, no a todas, a ti sí«, asevera.

Así, Chelo no se corta al decir que a la única a la que no ha echado de menos es a la que fue presentadora del programa hasta que en 2022 fue despedida tras pegar su espantada por su polémico enfrentamiento con Belén Esteban a raíz de las vacunas del coronavirus.

«A Paz Padilla no la echo de menos porque no me gustaron algunas actuaciones. Creo que exageró un momento que pasó en el programa con Belén», empieza diciendo al respecto Chelo García-Cortés. «Estamos hablando de las vacunas. Lo que yo no puedo hacer es presentar un programa y jugar con algo tan grave como fue la pandemia«, sentencia la colaboradora.

Es entonces cuando Carlota Corredera deja una reflexión de cómo en Mediaset han cambiado las cosas. «Fíjate qué curioso que ella sigue vinculada a la cadena y tú no. Y yo tampoco», soltaba la que fuera presentadora y directora de ‘Sálvame’.

Chelo García-Cortés habla alto y claro de por qué Telecinco canceló ‘Sálvame’

«Bueno porque nosotras somos del norte y muy tozudas», ironizaba Chelo. «Y sobre todo creo que hemos pertenecido a una productora en la que lo he pasado muy bien y muy mal, a unos locos que crean televisión que ya los quisierais otra vez ahí queridos«, defendía Chelo.

Tras ello, la colaboradora volvía a dejar claro cuál es para ella el motivo por el que Mediaset se deshizo de ‘Sálvame’ y La fábrica de la tele. «Yo creo que no estamos porque se pensaban que iban a ganar los suyos y no han ganado los suyos. Se pensaban que iba a ganar ese partido que democráticamente tiene derecho a estar en el parlamento, pero yo me casé en el 2005 y tú no me lo vas a quitar ni loca», sentenciaba. «¿A quién te refieres?», le preguntaba Carlota Corredera. «A Vox, a Abascal y compañía», concluía.