‘La Promesa’: Avance capítulo del miércoles con un anuncio de impacto y la oscura cara de Santos

‘La Promesa‘ arranca con Jana y Manuel sin saber qué decirse tras la encerrona que les ha tendido Blanca Palomar para que dejen de rehuirse y se miren a la cara. Aunque parecen dispuestos a acercar posturas, el muro que se ha levantado entre ellos tras el fallecimiento de Jimena es más fuerte de lo pensado.

Lorenzo descubre que Pelayo le ha pillado hablando con el supuesto comprador que, finalmente, se echó atrás de un modo sorprendente y misterioso. Se confirma así que es el capitán de la Mata el que estuvo detrás de todo y que fue una trampa para hacer perder el tiempo a Catalina y hundirle la moral. A pesar de las amenazas del capitán para cerrarle la boca, el joven conde le cuenta toda la verdad a la muchacha, que acaba devastada en brazos de Simona.

Por su parte, Alonso se muestra muy furioso con Ayala tras negarse a marcharse de La Promesa, pero acuerda con el resto de la familia que deben apaciguar las cosas, aunque Martina no parece dispuesta a quedarse de brazos cruzados y permitir que siga un minuto más bajo el mismo techo. Mientras, Candela no consigue que Virtudes le cuente la verdad y Simona la confronta abiertamente. Saben que no visitó a Antoñito y quieren explicaciones sinceras.

En paralelo, Vera confiesa a María Fernández que el dinero del maletín era suyo y le cuenta la misma versión que a Lope sobre su procedencia. Además, parece que su reconciliación con Lope es posible. Pero no todo son buenas noticias. Diego sigue sin mejorar y Petra intenta malmeter contra Pía ante Ricardo Pellicer, que no reacciona como ella se piensa y le para los pies prohibiéndole volver a hablar en esos términos de cualquier compañero del servicio.

Por último, un nuevo personaje irrumpe en la serie diaria de TVE. A La Promesa llega Santos, el nuevo lacayo, hijo de Ricardo Pellicer, con el que parece no llevarse nada bien. El chico apunta maneras, pues parece un irreverente de manual.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 351 del miércoles 8 de mayo

La declaración de amor mutua de Ayala y Margarita sorprende a todos los habitantes de La Promesa, tanto arriba como abajo. Tras el shock inicial, Cruz ve en esta declaración la posibilidad de que Ayala y Margarita abandonen por fin su palacio.

Santos, el nuevo lacayo, se presenta al resto de los miembros del servicio, mostrándose como una persona altiva y narcisista y extraordinariamente irreverente. Eso sí, de todas las doncellas, se fijará en Vera, a la que regalará más de un piropo. Mientras, Virtudes se enfrenta violentamente a Candela por haber desenmascarado su mentira delante de su madre.

Por otro lado, gracias a la mediación de Blanca Palomar, Jana y Manuel lograrán romper poco a poco el muro invisible que les separaba. Sin embargo, aún hay algo más que Manuel debe resolver. ¿De qué se tratará?

Vera proclama a los cuatro vientos su reconciliación con Lope mientras que María Fernández empieza a dudar sobre su idoneidad para ser la próxima doncella de la duquesa de Abrontes y marchar de La Promesa.