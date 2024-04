Paz Padilla, cuestionada en ‘TardeAR’ por el tremendo desliz que comete ante Ana Rosa

Desde que el pasado viernes ‘TardeAR’ dedicara buena parte de su tertulia VIP al escándalo que han protagonizado William Levy y su ya ex pareja tras aparecer incluso la policía en casa del actor, el espacio de Ana Rosa Quintana no para de analizar lo sucedido con el colombiano. Y este miércoles volvían a arrancar hablando del asunto con Paz Padilla cometiendo un garrafal error.

Y es que nada más presentarla, Paz Padilla ya se volvía loca al ver el cuerpo de William Levy en la pantalla. «¿Qué te pasa Padilla?», le preguntaba Ana Rosa Quintana. «Ay el Levy que guapo es», decía una y otra vez la actriz y presentadora.

«¿Pero Paz qué te está pasando?», le preguntaban al unísono Xavier Sardá y Manuel Díaz el Cordobés al ver que su compañera no paraba de hacer gestos y ponerse como loca al ver las imágenes de William Levy sin camiseta. «Es que no lo conocéis a este hombre», se justificaba Paz Padilla.

«¿Pero qué te pasa con él?», le repreguntaba el torero. «Es que me estoy mareando», respondía ella. «¿Pero tú le ves guapo a este hombre?», insistía el Cordobés. «¿Qué si lo veo guapo? Es que le pongo un piso en la Gran Vía y le doy todo lo que tengo», aseveraba la colaboradora.

El garrafal error de Paz Padilla con William Levy

Pero después Paz Padilla cometía un garrafal error al hablar de William Levy y confundirle con Can Yaman y los actores turcos. «Lo que tenéis es mucha envidia», les soltaba a sus compañeros. «Ana Rosa yo con este señor aprendí turco. Aprendí turco gracias a él«, soltaba. «Nooooo», se escuchaba decir a Beatriz Archidona corrigiéndole su metedura de pata.

«Quiero decir cuando yo veía los culebrones turcos que en España no se veía, yo ya lo veía«, proseguía diciendo Paz Padilla. «Pero él es cubano, no turco«, le corregía Ana Rosa Quintana. «Pero trabajaba en Turquía», trataba de defenderse Paz confundiendo al cubano con algún actor turco de las series que han triunfado en Nova, Divinity y Antena 3.

«¿Pero tú has visto ‘Café con aroma de mujer?'», le preguntaba Ana Rosa tratándole de hacer ver que William Levy lo que había hecho era una telenovela colombiana y no turca. «Yo me he visto todos los capítulos», aseguraba Paz Padilla mientras estaba subida a la mesa como una loca.

Lejos de quedarse ahí, Paz Padilla volvía a defender lo bueno que está William Levy. «Este hombre es que es para pagar una entrada de un museo e ir a verle. Es que no lo habéis visto, es así de grande. Está más fuerte que…», seguía diciendo. «Paz baja a la realidad, es que estás cegada«, le soltaba Beatriz Archidona.

«Si es que hasta sus pedos huelen bien», terminaba diciendo Paz Padilla antes de que le pararan los pies. «Hombre ya por favor», le cortaba Ana Rosa Quintana. «Es que está cegada», recalcaba Beatriz Archidona. «Paz todo tiene un límite, eres autora, ¿lo sabes?», añadía Xavier Sardá. «Yo es que soy como Jekyll y Mr. Hyde, yo veo a este hombre y me vuelvo loca», se defendía ella.