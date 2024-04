Paz Padilla, sin rodeos, define en estas tres palabras a Ana Rosa por lo descubierto de ella

No hay reto que se le resista a Paz Padilla. En plena gira con su obra de teatro ‘El humor de mi vida’, y tras regresar a la televisión con ‘TardeAR’, la cómica gaditana ha publicado su nuevo libro, ‘Madre’, con el que homenajea a las mujeres. Durante la presentación del mismo, concedió una entrevista a ‘Informalia’ en donde habló de su pasado en ‘Sálvame’ y de cómo es trabajar con Ana Rosa Quintana, su actual jefa.

La actriz y presentadora recordó cómo fue su regreso a Mediaset tras su salida abrupta de ‘Sálvame’: «Regresé primero a Cuatro con un programa que hice junto a mi hija y luego estuve en ‘TardeAR’ para revivir junto con Sardà para un especial de ‘Crónicas Marcianas’ y me sentí muy cómoda. Volví a recuperar esa Paz cómica, graciosa, divertida, que quita hierro a la actualidad. Ana Rosa me ofreció ir más veces y cuando tengo tiempo pues vuelvo».

Sobre la presentadora del programa vespertino de Telecinco Paz Padilla reconoce que «he descubierto una Ana Rosa muy humana, sensible y generosa que genera un ambiente muy bonito. Y me gusta compartir esos momentos con mis compañeros en una tele amable». Sin duda, un demoledor dardo para ‘Sálvame’, el espacio que presentó durante años y del que salió de muy malas formas, abandonando el plató tras un brutal encontronazo con la desagradable Belén Esteban.

Paz Padilla recuerda su etapa en ‘Sálvame’: «Sufrí mucho»

Precisamente sobre ‘Sálvame’ también se pronuncia Paz Padilla en su entrevista a ‘Informalia’: «Tengo muchos recuerdos porque en catorce años pasó de todo. A mi madre le encantaba verme y me pedía que le contara todo lo que no se decía y era muy graciosa. Han pasado muchas personas, me he reído, he tenido momentos muy tristes. He aprendido y en eso le estoy agradecida a la cadena, pero yo he cambiado y hoy no soy la misma Paz que empezó».

«Claro que me hicieron daño. Hay comentarios que según te encuentres te afectan más. Como cuando murió Chiquito al que yo adoro. Era mi amigo, como mi padre. Y en ‘Sálvame’ había que tratarlo como un personaje y con eso sufrí mucho. Pero era el programa que era. Para lo bueno y lo malo. También en ‘Sálvame’ me tocó anunciar el final de ETA. Imagínate qué momento histórico. Yo intentaba aportar lo mejor de mí, el humor y la alegría, pero a veces costaba», reconoce.

A la pregunta de si volvería a presentarlo en el caso de que regresara en un futuro, Paz Padilla lo tiene claro: «No. A ese tipo de programas no regresaría porque estoy en otro momento de la vida y ya no quiero hacer daño a nadie. Una opinión no es una verdad y a veces sin darnos cuenta machacamos al personaje y a lo que hay alrededor. Ya no quiero hacer daño a nadie», concluye.