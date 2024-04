Ana Rosa impugna lo que Paz Padilla llega a pronunciar del cisma de Borrego en ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana ha arrancado ‘TardeAR‘ con una recopilatorio de las declaraciones más duras que Carmen Borrego ha ofrecido en ‘Así es la vida’, donde ha regresado después de un mes en ‘Supervivientes’ para contestar a la entrevista de su hijo y de su nuera en la que le acusan de corromper el matrimonio. Para abordar el asunto, la mesa VIP del programa ha contado con varios colaboradores, entre los que se encontraba Paz Padilla.

«Parece que aquí el problema es la suegra. Dicen que las suegras son como las nubes, se van y queda un día de maravilla», ha bromeado en un primer momento la que fuera presentadora de ‘Sálvame’. «Los trapos sucios se lavan en casa», ha añadido la humorista, censurando así que toda esta polémica entre madre e hijo esté saltando a la palestra como lo está haciendo en revistas y programas de televisión.

«La madre tiene que saber desaparecer cuando un hijo tiene una nueva familia. Hay que saber retirarse y estar en la trastienda, no se puede estar en primera línea. Ya no eres la madre, eres la abuela, la suegra y la que tiene que estar solo para aconsejar o asesorar, pero no para inmiscuirse», ha sostenido Paz Padilla, posicionándose de alguna manera del lado de José María y Paola.

Al escucharla, Ana Rosa Quintana, contrariada con sus palabras, le ha interrumpido: «Pero Paz, también, del mismo modo, en este caso la mujer de José María también tiene que respetar a la madre de su marido. Tiene que ir en dos direcciones. Todo el mundo tiene que ceder para que se pueda mantener una pareja, porque si no, es imposible».

Aun así, Paz Padilla ha seguido en sus trece y se ha atrevido a lanzar un augurio: «Si esto sigue así, la bola se hará cada vez más grande y la herida se hará cada vez más profunda y luego es más difícil de resolver. Yo creo que los tres implicados (Carmen Borrego, José María y Paola) tienen que reflexionar muy bien en qué guerra se están metiendo porque aquí hay un bebé por delante».

«A lo mejor este chico tiene heridas o esta influenciado por su mujer, pero tú puedes decir ‘vamos a hacer una parada porque no quiero tener relación’, pero lo que no puedes hacer es tener relación con tu madre para lo que te interesa y no tenerla para lo que no te interesa», ha apuntado Ana Rosa Quintana.

«Paola como madre tiene que entender que no puede separar a un hijo de una madre. Todos tienen que ceder porque en un matrimonio ya cedemos y con unos suegros hay que ceder también», ha rematado Paz Padilla