Carmen Borrego sorprende con esta revelación sobre ‘Sálvame’: «Sufrí mucho en el programa»

Tras su vuelta de ‘Supervivientes 2024’, Carmen Borrego se ha encontrado con el terremoto que se ha producido tras la entrevista de su hijo José María Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo. Este lunes, la colaboradora y su hijo podrían haberse visto las caras pues los dos trabajan en ‘Así es la vida’ pero por ahora parece que la relación entre ellos está rota.

«Saber que tu hijo está a unos metros y no verle para mí no es agradable, pero creo que las cosas se tienen que enfriar. Yo no tengo ningún problema en mirarle a la cara a mi hijo, en saludarle y en mirarle a los ojos, yo no sé si el tendrá algún problema, yo desde luego no», les reconocía Carmen a Sandra Barneda y a César Muñoz.

Tras ello, el copresentador de ‘Así es la vida’ le preguntaba a su colaboradora si no le habían entrado ganas de ir al control de realización en el que suele estar José María para verle. «Yo no quiero ponerle en una situación complicada a él, él si me la ha puesto a mí, pero yo jamás lo he hecho ni lo voy a hacer», le contestaba Carmen Borrego.

«Yo no voy a contribuir a hablar mal de mi hijo ni de su mujer. Mi hijo es muy importante en mi vida, también tengo una hija que es maravillosa a mi lado. Tu no puedes obligar a un hijo a quererte», insistía Borrego. «¿Crees que tu hijo no te quiere?», le preguntaba entonces Sandra Barneda. «Yo creo que mi hijo no me quiere bien, pero no por esta portada, sino por hace unos meses que se vio que tuvimos problemas», le respondía de forma rotunda.

«Yo me mantuve bastante al margen, no me pueden recriminar que haya hablado de ellos, yo no fui responsable de lo que pasó, yo no he hablado mal de nadie, ni he hablado de la familia de su mujer. Su mujer si habló de mi familia y de mí y se me sigue haciendo responsable de lo que ocurrió«, proseguía Carmen aludiendo al asunto de los audios que emitió ‘Sálvame’.

El dardo de Carmen Borrego a su hijo y su nuera: «Utilizan a la prensa»

Tras ello, la colaborada de ‘Así es la vida’ reconocía que estaba dolida con todo lo que está pasando. «Me causa dolor porque cuando uno no dice la verdad o dice medias verdades te causa dolor. Yo nunca he tenido mala relación con Paola, no es cierto que nosotros volvamos a tener relación por el fallecimiento de mi madre, la tuvimos antes. Creo que me he portado siempre bien con ella, por supuesto con mi hijo, con mi nieto y tampoco he tenido problema con ninguno de sus hijos ni he hecho diferencias entre mi nieto y sus hijos», recalcaba Borrego.

«Me llama la atención que diga que yo llevo la prensa a su casa porque no la he llevado jamás, otra cosa es que a mi me sigan. Siempre he mantenido conversación para ir, cuando nace mi nieto yo no estoy, no se me avisa y me entero por televisión. A mí se me manda un mensaje y me dicen que están en otro hospital, yo no pensaba ir porque no quería causar ningún estrés, importaban ellos e importaba que venía un bebé al mundo», proseguía diciendo la colaboradora tras escuchar algunos de los titulares de la entrevista.

«Un bebé al que yo querré siempre me dejen verlo o no. A los tres días mi hijo me llama para que yo conozca a mi nieto y yo preferí esperar para tener cuidado con la prensa pero él me dijo que no y me sorprende que digan que yo soy la que lleva la prensa a su casa. Saben que siempre he salvaguardado su intimidad, que me ha caído de todo en un plató de televisión, mi prioridad ha sido salvaguardar la intimidad de mi hijo. Y que se digan todas estas cosas me parece alucinante que se digan en una exclusiva, porque la prensa te ha hecho daño pero haces una exclusiva, a ti te molesta que yo hable pero tú estás dando una exclusiva y estás utilizando a la prensa lo que me parece contradictorio«, señalaba Carmen Borrego.

Carmen Borrego alude de forma indirecta a ‘Sálvame’

Después, Carmen Borrego hacía referencia de forma indirecta a ‘Sálvame’. «Yo llevo 34 años trabajando. Cuando uno hace entretenimiento hay un momento en el que se hace show y yo he podido contribuir al show pero nunca podrán decir que yo he hecho show con ellos. Yo sufrí muchísimo en el programa en el que trabajaba. En todo momento me negué a hablar de ellos. He salido en más de 10, 15, 20 tardes llorando, era la noticia del momento y el programa no podía obviarlo», destacaba volviendo a confirmar que hay una prohibición en Telecinco de nombrar ‘Sálvame’ como pasaba con Joaquín Prat.

«Para mí es más fácil dirigir que estar delante de las cámaras, para mí es más fácil estar ajena a todo lo que ocurra con mi familia. Si yo no estuviera aquí delante no estaría asumiendo esta tarde lo que estoy asumiendo. Yo he ganado mucho dinero dirigiendo porque eran otros tiempos y cuando pasé a estar delante he llegado a ganar menos que cuando estaba detrás. No me avergüenzo de estar aquí delante», concluía contestando a lo que dijo su hijo en la entrevista atacándola por su profesión.