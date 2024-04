Paz Padilla exhibe el verdadero objetivo de su fichaje por ‘TardeAR’ con palo a ‘Sálvame’

Hace unas semanas, Paz Padilla sorprendía al regresar a las tardes de Telecinco tras su polémico abandono de ‘Sálvame’. Así, dos años después de su salida del formato de La fábrica de la tele, la presentadora y actriz volvía a la tarde de la cadena de Mediaset como colaboradora de ‘TardeAR’.

Su debut se produjo en una mesa muy especial con la que Ana Rosa hizo un nuevo reencuentro de ‘Crónicas marcianas’ pues junto a ella estaban también Xavier Sardá, Boris Izaguirre y Frank Blanco, habituales colaboradores del programa así como Carlos Latre.

Tras el gran éxito que tuvo «El humor de mi vida», el libro en el que la presentadora reflexionaba sobre la muerte tras perder a su marido Antonio Juan Vidal; ahora Paz Padilla vuelve a las librerías. Lo hace con «Madre!», un libro sobre las lecciones de vida que aprendió de su madre, doña Lola, que falleció pocos meses antes que Antonio Juan Vidal.

Con motivo de esta publicación, Paz ha concedido una entrevista a El País en la que vuelve a hablar de lo que supuso para ella ‘Sálvame’ y su vuelta a la televisión como colaboradora de ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana. Y es que en dicho libro la humorista habla del programa de corazón que presentó en Telecinco durante 13 años. Eso si sin mencionar su nombre.

Así, cuando el periodista le pregunta si el hecho de no nombrar a ‘Sálvame’ es porque tiene aún la herida abierta, Paz Padilla no se lo piensa. «Hay de todo. Aprendizaje, amor, compañerismo, tristeza, dolor, duelo…», asevera la presentadora y actriz de ‘La que se avecina’.

Paz Padilla, alto y claro sobre si volvería a presentar ‘Sálvame’ y su fichaje por ‘TardeAR’

Y cuando le cuestionan si volvería a presentar un programa como ‘Sálvame’, parece que ella lo tiene claro. «Yo creo que no. Hay sitios en los que ya no quiero estar. No soy reina del conflicto», sentencia recordando que ella siempre quiso huir de los conflictos aunque muchos ella misma se los buscó al enfrentarse a algunos colaboradores.

Por último, sobre si le costó dar el paso de volver a las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’, Paz asegura que no, porque ahora su objetivo es bien diferente al que tenía cuando trabajaba en ‘Sálvame’. «Vuelvo con la idea de hacer humor. Quiero ofrecer lo mejor de mí. Quiero estar donde haya humor y amor«, recalca.