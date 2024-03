Paz Padilla vuelve con este imprevisto programa a Telecinco tras su despido de ‘Sálvame’

Si hace una semana, ‘TardeAR’ sorprendía con el fichaje de una ex colaboradora de ‘Sálvame’ como Anabel Pantoja; este lunes el espacio de Ana Rosa Quintana volvía a sorprender con su primera mesa VIP al contar con otro ex rostro del espacio de La fábrica de la tele. Y es que Paz Padilla aparecía como tertuliana volviendo así a las tardes de Telecinco dos años después de su salida de ‘Sálvame’.

Y es que este lunes, ‘TardeAR‘ arrancaba el programa con una mesa muy especial pues provocaba un reencuentro de ‘Crónicas marcianas’ con algunas de las caras más emblemáticas del late show que condujo Xavier Sardá en Telecinco entre 1997 y 2005.

Así, junto al propio Xavier Sardá, colaborador habitual de ‘TardeAR’ aparecían otros dos colaboradores que coincidieron con el catalán en ‘Crónicas marcianas’ como Frank Blanco y Boris Izaguirre. Pero además aparecían otros dos ex colaboradores como Paz Padilla y Carlos Latre.

Los cinco aparecían en la mesa junto a Ana Rosa Quintana para hablar de extraterrestres y de ovnis. Pero después, ‘TardeAR’ recordaba algunos de los mejores momentos de todos los colaboradores en ‘Crónicas marcianas’ y sus inicios en televisión como fue el caso de Boris, Frank Blanco o Carlos Latre.

Paz Padilla reaparece en ‘TardeAR’ con reencuentro de ‘Crónicas marcianas’

Después de repasar algunos vídeos de Paz Padilla y Boris Izaguirre, todos comentaban como ahora algunas de las cosas que se hacían en ‘Crónicas marcianas’ no se podrían hacer. «Boris tu has sido pionero y transgresor en una televisión que todavía hoy nos llama la atención y nos escandaliza», le decía Paz a su compañero.

«¿Pero hoy se podría hacer?», les preguntaba Ana Rosa Quintana. «Hoy en día con la cancelación brutal y censura que teneos no se puede hacer nada», aseveraba Paz. «La cancelación tiene que ser cancelada porque es totalmente arbitraria, es un atentado contra la libertad y el pensamiento y la propia historia», recalcaba Boris.

«Hay una cosa que es la educación. Y uno no puede permitir que su hijo se meta en las redes e insulte, amenace y agreda», defendía Paz Padilla. «Pero no solo en las redes, es que hay mil cosas de las que no se pueden hablar, si se está censurando hasta a Mary Poppins», sentenciaba Ana Rosa.