Este protagonista de ‘La que se avecina’ anuncia su marcha en la temporada 15 de la serie

Poco a poco vamos conociendo más detalles de la que será la temporada 15 de ‘La que se avecina’, que ya se está grabando y que se estrenará previsiblemente a finales de año en Prime Video, antes de su emisión en abierto en Telecinco. Aunque uno de sus protagonistas ha anunciado que no seguirá en esta nueva tanda de episodios.

Mediaset no ha anunciado ningún detalle de esta nueva temporada de ‘La que se avecina’, ni la trama ni su reparto. Aunque en algunas fotografías del rodaje que han compartido los actores se ha podido ver a algunos de ellos, como Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Loles León, Petra Martínez, Raúl Peña o Félix Gómez.

Sin embargo, el que ya ha anunciado que no continuará en la serie ha sido Jaime Riba. Ha sido en el pódcast ‘Falaciones públicas’, donde, tras reflexionar sobre la falta de trabajo en el mundo de la interpretación, ha dado la noticia: «Vas a la presentación, te preguntan en qué estás ahora y dices: ‘Tengo cositas’. Esa frase sale de mi boca con un sentido de vacío porque es una manera de protegerte, totalmente lícita. Pero llega un momento en el que yo digo: ‘Mira, no estoy en la temporada 15 de ‘La que se avecina’, no tengo trabajo y me estoy comiendo lo mocos'».

Según sus propias palabras, todo apunta a que no habría sido una decisión propia, sino tomada por los creadores de la ficción, los hermanos Alberto y Laura Caballero. El actor almeriense ha participado en las dos anteriores temporadas como Giorgi, uno de los nuevos vecinos de Contubernio. Formaba parte del grupo de ‘Les chiques’.

La renovación de ‘La que se avecina’ en el aire

Por el momento, tampoco se ha visto por los rodajes a otro de los personajes míticos de la serie, Fernando Tejero. Todo parece indicar que el intérprete no participará en los nuevos capítulos por incompatibilidad con el rodaje de una película. En su caso, el abandono sí que habría sido voluntario.

No obstante, la ficción de los hermanos Caballero se reforzará con nuevos fichajes, como el de la actriz de ‘Cuéntame’ Anna Allen. Además, traerá de vuelta a algunos de los vecinos más queridos de la antigua comunidad de Montepinar. Entre ellos se encuentra María Adánez, que regresará a ‘La que se avecina’ para dar vida de nuevo a la abogada Rebeca Ortiz. Otro de los nombres que resuenan es el de Gemma Cuervo, por lo que la decimoquinta temporada de la serie podría contar con el histórico regreso de Maritere a la ficción.

Lo que aún es una incógnita es si ‘La que se avecina’ renovará por nuevas temporadas. Tras el cambio de edificio, Mediaset decidió renovarla junto a Prime Video por tres temporadas más, hasta llegar a las 15. Por lo tanto, se trata de un momento clave para la ficción, ya que se desconoce si, al terminar esta tanda de episodios, el grupo de comunicación decidirá renovarla. O, si por el contrario, será el fin de la serie más longeva de la televisión.