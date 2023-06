Pablo Motos vive un incómodo momento con Fernando Tejero en ‘El Hormiguero’ por un bulo

Fernando Tejero y José Manuel Poga acudían este miércoles 21 de junio a ‘El Hormiguero‘ para promocionar ‘La Fortaleza’, su nueva película. Ambos la han grabado en un palacio rural abandonado que después de la Guerra Civil funcionó como sanatorio para enfermos de tuberculosis. El espacio era tan enigmático que incluso los actores confesaban a Pablo Motos haber sentido presencias durante las grabaciones.

«Daba miedo», confesaba Fernando Tejero, que hablaba del estado en el que se encontraba el palacete antes de que el equipo del largometraje reformara alguna parte. «Antes de rodar eso estaba devorado por la naturaleza. Había alimañas, entre los muros había pájaros, ratones, madrigueras… En algunas secuencias había mucho ruido de todo lo que se concentraba ahí», añadía José Manuel Poga.

Por su lado, Fernando Tejero contaba que lo pasó muy mal durante las grabaciones porque el equipo de la película tenía que cerrarle las puertas a las madres de los pájaros que aún estaban en los nidos dentro del palacete. «A mí eso sí que me agobió mucho, porque soy muy animalista y me daba mucha pena», insistía.

Estas declaraciones servían a Pablo Motos para preguntarle a Fernando Tejero sobre una información falsa que le habían hecho llegar. El conductor de ‘El Hormiguero’ se interesaba por un supuesto sueño que suele tener el de ‘La que se avecina’ con tener «pollitos en la cama».

Fernando Tejero y José Manuel Poga nos presentan “La Fortaleza” que llega este viernes a los cines #TejeroPogaEH pic.twitter.com/VUZebJKZsf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 21, 2023

Ante tales declaraciones, Fernando Tejero se quedaba de piedra sin saber qué contestar porque no sabía a qué se refería Pablo Motos. «Me han contado que tienes un sueño recurrente. De que estás soñando y hay pollitos muertos en tu cama», le explicaba este, aunque el actor seguía sin saber reaccionar. Finalmente, José Manuel Poga se echaba a reír, dado que había sido él el que había proporcionado información falsa.

«Será cabrón. ¿Te preguntamos sobre Fernando Tejero para ayudarnos y nos cuelas una trola?», le echaba en cara Pablo Motos. Mientras, Tejero se recuperaba: «Me han entrado hasta sudores». «Eso me pasa mi. Yo tengo una animadversión con los pajaritos muertos. Yo veo un pajarito muerto y me da un respingo. Tengo una pesadilla recurrente, que es que debajo de mi cama hay un montón de aves muertas», aclaraba Poga, que no acababa de convencer a Motos: «Ahora ya no sé si lo que me han contado es verdad o es mentira».