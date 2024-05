Boris Izaguirre opina así de Nebulossa y hace este importante llamamiento ante Eurovisión

Quedan apenas cuatro días para la gran final de Eurovisión 2024. Este próximo sábado 11 de mayo, Nebulossa se subirá al escenario de Malmö (Suecia) para representar a España con su famoso, y polémico, tema ‘Zorra’. Boris Izaguirre ha sido el último en mostrar su apoyo al dúo formado por Mery Bas y Mak Dasousa.

«Esperemos que ganen, por supuesto, me encanta la canción. Me gusta muchísimo, creo que es buenísima. Que haya toda la suerte del mundo», les ha deseado el comunicador venezolano ante los micrófonos de Europa Press.

A Boris Izaguirre le gusta tanto ‘Zorra’ que incluso ha hecho un llamamiento a nuestros vecinos portugueses para que nos den los 12 puntos. «Nosotros no nos los podemos dar, pero que nos los dé Portugal», ha pedido, convencido de que Nebulossa quedarán en un buen lugar. Y lo cierto es que tras los ensayos, el grupo va escalando posiciones en las casas de apuestas.

Aunque este no es el único tema sobre el que se ha pronunciado el presentador. También ha reconocido su sorpresa al ver lo comentadas que han sido sus declaraciones sobre su infidelidad a su marido con un amigo suyo cuando acababan de comenzar su relación. «Oh, ¿de verdad? La verdad que… yo creo que es un tema muy sobrevalorado. Hay que probarla para saber un poco cómo defenderse, pero yo creo que una vez hecho ya hemos aprendido la lección», ha sentenciado.

Boris Izaguirre, Alaska y Mario muestran su apoyo a Nebulossa

La propuesta de Nebulossa para representar a España en Eurovisión ha recibido halagos y críticas a partes iguales. Entre los más duros con la canción, Manu Tenorio y Paloma San Basilio. Entre los partidarios de la misma, además de Boris Izaguirre, Alaska y Mario Vaquerizo.

La cantante de Fangoria reconoció que le «encanta Nebulossa, me encanta ‘Zorra’, me encanta Mery, me encantan ellos, a mí me parece una gran opción. Es el tipo de Eurovisión que a mí me gusta, porque Eurovisión hay muchos. Yo soy de la Eurovisión pop, entonces no puedo estar más contenta con la elección, y ya luego lo que pase, pasará».

Por su parte, Mario Vaquerizo también confesó que «a mí la canción me gusta mucho, la reivindicación no tanto, pero la canción me parece un hit, ojalá ganéis. Son un matrimonio precioso, han hecho de su vida un dúo musical, son dueños de su vida, hacen canciones pop que son perfectas… a todo coño».