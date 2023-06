El monumental corte de Javier Cámara a Pablo Motos ante lo que se paga en ‘El Hormiguero’

No son pocas las veces que Javier Cámara ha visitado ‘El Hormiguero’. Eso le han llevado a ser invitado platino, un honor que tienen los famosos que han acudido en muchas ocasiones al programa de Pablo Motos. El actor ha acudido para promocionar la segunda temporada de ‘Rapa’, que ya está disponible en Movistar Plus+.

Sin embargo, ha podido hablar poco de ella. «Me está costando mucho entrevistarte sobre tu serie si me cambias todo el rato de tema», le ha soltado, en un alarde de confianza, el presentador, quien le ha pedido a su invitado que diera «más juego», ya que «la última vez estuviste un poco flojo». Ha sido entonces cuando el actor le ha propinado un abrupto corte: «Para lo que pagáis…». De esta forma, ha desvelado que los invitados de ‘El Hormiguero’ no cobran nada.

Las hormigas, lejos de ayudar a su jefe, se pusieron del lado del intérprete: «Ahí tienes razón. Yo sí cobro, él no». Pablo Motos explicó que se trataba de un «intercambio». Es decir, ‘El Hormiguero’, a diferencia de otros programas que sí que pagan a sus invitados, es un escaparate en la que los famosos utilizan el prime time para hablar de sus proyectos profesionales.

El tira y afloja de Javier Cámara y Pablo Motos

Retomaron la conversación sobre la serie varias veces, tantas que el público presente en el plató no podía evitar reírse cada vez que volvían al tema. «¿Por qué os reís? Que ‘Rapa’ es un pedazo de thriller, no es comedia», ha recordado Javier Cámara. «Porque no paras de cambiar de tema», le ha espetado Pablo Motos a modo de respuesta. El actor intentó reconducir la entrevista pidiendo que proyectaran el tráiler, y, al no conseguirlo, preguntó: «¿Cuándo nos vamos a publicidad?».

Tras el corte publicitario, el tira y afloja entre presentador e invitado continuó. «No hay capitán en el barco», admitió Pablo Motos. Y ese tira y afloja pasó incluso al terreno personal, cuando Javier Cámara le preguntó, haciendo referencia a su reciente lesión de tríceps: «¿Tú tienes una competición con Jesús Calleja a ver quién se hace más daño?». «Tu personaje es pelirrojo. ¿Qué pasa? ¿Me estás copiando?», le preguntó el comunicador valenciano poco después. A lo que su invitado respondió, entre risas: «Es un homenaje a ti porque me dijeron que era un poco tocapelotas».

Pablo Motos adelanta algo que pasará en el programa antes del verano

La última vez que el actor acudió al programa fue en diciembre de 2021, para promocionar la tercera temporada de ‘Vota Juan’. En aquella ocasión, según Motos, la entrevista «fue plana»: «No diste juego». Esta vez, ha dado tanto juego, que incluso se ha atrevido a criticar la actitud del presentador con algunos de sus invitados: «Has traído aquí una gente que podías haber tiquitiqui y pumpam», le ha dicho, haciendo gestos en los que le dejaba entrever que podía haberle hecho preguntas más contundentes y no lo hizo.

Visiblemente molesto, Pablo Motos ha adelantado algo que pasará la semana que viene: «Te digo una cosa que no puedo decir, la diré el lunes. Va a venir una cosa que ¡uh! Va a venir una peña que…». El invitado quería saber de qué se trataba, pero solo le sacó que «va a ser antes del verano». «¿Otra vez temita político? ¿Te vas a meter en los berenjenales? ¿No te vale con la tertulia? Bueno, me voy a centrar. ‘Rapa'», ha sentenciado Javier Cámara, en un nuevo intento por reconducir el tema.