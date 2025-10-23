La miniserie con Álvaro Morte sobre el golpe de Estado de Tejero que busca dar el pelotazo en Movistar Plus+

Este jueves 23 de octubre se ha conocido que el teniente coronel Antonio Tejero, uno de los que participó en el intento del golpe de Estado del 23-F, se encuentra en estado crítico. Y curiosamente, Movistar Plus+ está a punto de estrenar una miniserie sobre ese acontecimiento histórico que cambió para siempre la historia de nuestro país con Álvaro Morte y Eduard Fernández como protagonistas.

Antonio Tejero es uno de los personajes más importantes en la historia reciente de España. Su actuación el día 23 de febrero de 1981, cuando intentó dar un golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, es uno de los episodios cruciales en nuestra democracia. 44 años después, Movistar Plus+ nos hará revivir aquel momento con 'Anatomía de un instante', una miniserie dirigida por Alberto Rodríguez ('La peste').

Si hay un momento que representa lo que se vivió aquel 23-F es cuando el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con la pistola en la mano apuntando al techo. En este momento, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

Álvaro Morte, Eduard Fernández, David Lorente y Miki Esparbé, al frente del reparto

Álvaro Morte da vida a Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'

'Anatomía de un instante', dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, se basa en el libro homónimo de Javier Cercas publicado en 2009 que se ha convertido en un éxito de ventas y está considerado como el relato definitivo del intento de golpe de Estado del 23 F. La miniserie llegará a Movistar Plus+ el próximo 20 de noviembre.

Esta ficción, de cuatro episodios de 50 minutos, cuenta con Álvaro Morte como Adolfo Suárez, Eduard Fernández como Santiago Carrillo y Manolo Solo como Manuel Gutiérrez Mellado y David Lorente como Antonio Tejero protagonizan esta serie en la que también participan, Óscar de la Fuente como Jaime Milans de Bosch, Juanma Navas como Alfonso Armada y Miki Esparbé como Juan Carlos I.

Un acontecimiento histórico que se ha podido ver en 'Cuéntame cómo pasó' y que ya contó con otras dos miniseries: '23-F: El día más difícil del Rey' protagonizada por Lluis Homar, que da vida al Rey; Emilio Gutiérrez Caba, como Sabino Fernández Campo; Juan Luis Galiardo, como Alfonso Armada y José Sancho, como Jaime Milans del Bosch y que estrenó La 1 de TVE en 2009. Y '23-F: Historia de una traición' con Sergio Peris-Mencheta, Héctor Colomé, Manolo Zarzo, Bárbara Goenaga y Roberto Álvarez y que estrenó también Antena 3 ese mismo año.

Sinopsis de 'Anatomía de un instante'

Eduard Fernández en 'Anatomía de un instante'

Partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.