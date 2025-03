'Marco' llega hoy a plataformas: Dónde ver gratis la película de Eduard Fernández, ganador del Goya 2025

La historia de España está repleta de picaresca y personajes que buscan retorcer la verdad para usarla en su propio beneficio. Es lo que nos hace únicos y especiales. ¿O no recordamos la famosa alfombra roja en Los Ángeles de Sonia Monroy? ¿O la aventura hollywoodiense de Ana Allen? Incluso tenemos el ejemplo reciente de Medina, el estafador de famosos. Pero no vamos a hablar de ninguno de esos casos, sino de otro que se remonta a varias décadas y que tiene como foco la II Guerra Mundial. Estamos hablando de Enric Marco Batlle, barcelonés nacido en 1921, y que murió a los 101 años, el pasado 2022.

Y ha pasado a la historia coomo uno de los impostores más famosos de los últimos años en nuestro país. El cine se ha fijado en él y Eduard Fernández estrenó este pasado 8 de noviembre 'Marco', dirigida por Jon Garaño, José María Goenaga y Aitor Arregi, que trata de contarnos la historia de uno de los pícaros más irreverentes que conocemos.

Ahora, gracias a Movistar Plus+, ya podemos disfrutar de la película protagonizada por Eduard Fernández. El mítico actor, que ya ha sido nominado a 14 Premios Goya, consiguió llevarse el tercero gracias a su interpretación de Enric Marco Batlle, uno de los mayores farsantes de nuestra historia. Marco fue un sindicalista español que ejerció como Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Además de Presidente de la Amical de Mauthausen de España. Durante su etapa frente la Asociación, Marco dio un gran número de charlas, principalmente en centros de enseñanza. En ellas hablaba sobre su pretendida vivencia como superviviente de los campos nazis. Pero su farsa se acabó descubriendo, y tuvo que admitirlo públicamente.

En 'Marco', podemos conocer un poco más la historia de este tramposo que, lo único que buscaba, según dijo él, era hablar sobre ese pasado oscuro del ser humano. Fernández no era el único nominado en los Premios Goya 2025, ya que también encontramos nominaciones a Mejor Dirección o Mejor Guion Original. Y aunque no se llevó los grandes premios, sí que consiguió ganar el Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería. 'Marco' es una de las películas más interesantes de nuestro cine de los últimos años. Y, pese a que en taquilla no funcionó tan bien como se esperaba (luchó por superar el millón en recaudación), augura una larga vida en plataformas gracias a Movistar Plus+.

"Enric Marco decía, y en parte tenía razón, que todos nos inventamos un poco nuestra propia historia. Hoy en día, prima más el relato de las cosas que las cosas mismas. El cómo se cuentan o cómo se adornan las mentiras y fake news. Enric Marco sería el adalid de todo esto, ese gran personaje que, de alguna manera, se convirtió en el precursor de las falsedades", explicó Eduard Fernandez en una entrevista para Fotogramas. "Para interpretar a estos personajes históricos, tengo que informarme lo máximo que pueda. Me gusta mucho ese proceso, soy un poco obseso con mi profesión. Cuando voy por la calle, miro y observo como lo haría el personaje que estoy interpretando, imaginando en qué detalles se fijaría".