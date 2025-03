Estrenos de películas en Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver este fin de semana del 14 al 16 de marzo

Poco a poco, el mes de marzo se va abriendo paso y nos va trayendo nuevos estrenos a las plataformas. Siempre elaboramos una lista con los cinco títulos más potentes para ver en un fin de semana, y como sabemos que no todo el mundo tiene todas las plataformas, mejor dar varias opciones, ¿verdad? Este fin de semana son las Fallas así que, si planeas ir, ya tienes entretenimiento para el tren o el autobús. Si no, puedes quedarte en casa disfrutando de alguna de estas películas ya disponibles en Netflix, Movistar Plus+, Prime Video, SkyShowtime o Disney Plus.

Porque entre todas las opciones, tenemos la nueva película de Millie Bobby Brown. Mientras esperamos que llegue la nueva temporada de 'Stranger Things' o su tercera entrega de 'Enola Holmes', podemos ver esta ciencia-ficción distópica que llega con la firma de los hermanos Russo. También está ya disponible 'Vaiana 2', una de las películas más taquilleras de 2024, y secuela de una de los clásicos modernos de Disney. Perfecta para ver en familia. Al igual que 'Here', un drama de Robert Zemeckis que traspasa las barreras del tiempo; 'Marco', con un Eduard Fernández inmenso; o 'Bikeriders', con Austin Butler como motero rebelde. ¿Cuál es vuestra elección?

Estado Eléctrico

Sinopsis: Una adolescente huérfana atraviesa el oeste americano con un robot misterioso y un vagabundo excéntrico en busca de su hermano menor.

"Espero que 'Estado eléctrico' sea un toque de atención para entender nuestra relación con la tecnología". Así define su nueva película para Netflix Millie Bobby Brown en una entrevista para El Periódico. La joven actriz de 'Stranger Things' comparte protagonismo con Chris Pratt (que estuvo recientemente en 'La Revuelta'), en una película dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, conocidos por 'blockbusters' de Marvel como 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'. Una distopía situada en los años 90, basada vagamente en la novela gráfica de 2018 del mismo nombre de Simon Stålenhag.

Eso sí, la crítica no la ha recibido con mucho entusiasmo. Sobre todo porque destacan la poca ambición de la historia, y los lugares comunes transitados, en una película que ha costado la friolera de 350 millones de dólares. Sí, visualmente tiene momentos de quitar el aliento, pero la historia deja mucho que desear, pese al gran esfuerzo de una Millie Bobby Brown que intenta sacar oro de su personaje. Una oportunidad perdida, y que incluso podría haber funcionado mejor como serie que como película en solitario.

Plataforma: Netflix

Marco

Sinopsis: Enric Marco fue un deportado que nunca existió, un hombre que durante años fue capaz de mantener, ante la opinión pública y su propia familia, una mentira difícil de imaginar: que había sido prisionero en un campo de concentración nazi.

Eduard Fernández era el favorito a llevarse el Goya a Mejor Actor dando vida a Enric Marco Batlle, uno de los mayores farsantes de nuestra historia. Y lo consiguió, siendo su tercer premio de 14 nominaciones. Uno de los grandes de nuestro cine. Marco fue un sindicalista español que ejerció como Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y como Presidente de la Amical de Mauthausen de España. Durante su etapa frente la Asociación, Marco dio un gran número de charlas, principalmente en centros de enseñanza, sobre su pretendida vivencia como superviviente de los campos nazis. Pero su farsa se acabó descubriendo, y tuvo que admitirlo públicamente.

Pero Fernández no era el único nominado en los Premios Goya 2025, ya que también encontramos nominaciones a Mejor Dirección o Mejor Guion Original. Y aunque no se llevó los grandes premios, sí que consiguió ganar el Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería. 'Marco' es una de las películas más interesantes de nuestro cine de los últimos años. Y, pese a que en taquilla no funcionó tan bien como se esperaba (luchó por superar el millón en recaudación), augura una larga vida en plataformas.

Plataforma: Movistar Plus+

Vaiana 2

Sinopsis: Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Vaiana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas para vivir una aventura sin precedentes.

El proyecto de 'Vaiana 2' pasó por un proceso muy largo. La primera película es ya un clásico del Disney animado. Una de las películas favoritas de todos, y que es de lejos, el contenido más visto de Disney Plus. Era cuestión de tiempo que nos llegara una secuela. Y lo hizo este pasado 2024, convirtiéndose en un taquillazo increíble. Sí que es verdad que se nota que este proyecto se concibió inicialmente como una serie más que como una película.

Tiene demasiados cortes, demasiadas historias y el diseño de personajes, por momentos, es bastante pobre comparado con la película original. Al igual que la banda sonora, que nota mucho la ausencia de Lin Manuel Miranda. Pero quitando esas cosas, es una película disfrutable y perfecta para ver en familia. Dirigida por Jason Hand y Dana Ledoux Miller, explicaron su decisión de convertirlo en película para Espinof. "En cierto momento, la narrativa y las imágenes que veíamos en pantalla realmente pedían que se convirtiera en una película. Nos miramos entre nosotros y ya estábamos contando una historia con un arco que lo unía todo, por lo que realmente parecía que quería verse en pantalla grande".

Plataforma: Disney Plus

Bikeriders. La ley del asfalto

Sinopsis: Ambientada en los años 60, sigue el ascenso de un club de motoristas del medio oeste, "Los Vándalos". El club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original.

Por fin llega a nuestras plataformas 'Bikeriders', que se estrenó en Estados Unidos en 2023. ¿Cómo no va a gustarnos una película con Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer y Mike Faist? Moteros guapos, rebeldes y años 60 en Estados Unidos. El director de la espléndida 'Take Shelter' (Jeff Nichols) vuelve a retratar el Medio Oeste americano, pero esta vez con la velocidad y las bandas como excusa perfecta. Pero no esperéis un 'Easy Rider', sino más bien una historia de cómo un grupo de inadaptados se entienden y pueden encontrar en ellos su propia familia.

Plataforma: SkyShowtime

Here

Sinopsis: Varias familias de diferentes generaciones vistas en una única habitación del hogar que formaron. Una historia de amor, pérdida, risas y vida, desde un pasado muy remoto hasta un futuro próximo. Un viaje a lo largo de cientos de miles de años que transcurre, de principio a fin, en un solo lugar: aquí.

Robert Zemeckis ha vuelto. La crítica la vapuleó, y el público se asustó, haciendo que 'Here' se convirtiera en uno de los grandes fracasos de 2024. Lo cierto es que la premisa es muy interesante: la historia de una casa. Sí, ella es la importante. La cámara se sitúa todo el tiempo en la misma esquina y ahí vemos pasar el tiempo, desde la Prehistoria hasta nuestros días. Y la gran parte de la trama se centra en el romance entre Tom Hanks y Robin Wright, que se reencuentran treinta años después de 'Forrest Gump'. Ambiciosa y a veces demasiado aburrida, nos muestra la verdad sobre el amor y el paso del tiempo. Y, sobre todo, lo que queda después.

Plataforma: Prime Video