Quién es Millie Bobby Brown, la invitada hoy a 'El Hormiguero': de su cambio físico a su nueva vida tras 'Stranger Things'

¿Quién no conoce a Millie Bobby Brown hoy en día, la invitada de este jueves 6 de marzo en 'El Hormiguero'? Gracias a su papel como Once en 'Stranger Things', una de las series más exitosas de la última década, la joven actriz se ha convertido en una de las personas más famosas del mundo de la actuación.

Tras saltar a la primera línea gracias a la serie de Netflix, Millie Bobby Brown ha actuado en películas como 'Enola Holmes' o la saga de 'Godzilla', en el conocido como Monsterverse. Y ahora estrena 'Estado Eléctrico', este próximo 14 de marzo (aunque a Estados Unidos llega una semana antes), junto a Chris Pratt. Y ojo, dirigidos por los hermanos Russo. Sí, los responsables de 'Vengadores: Infinity War' o 'Capitán América: el soldado de invierno'.

La intérprete, a punto de cumplir los 21 años, es todo un icono en la actualidad. No solo por ser la embajadora más joven de la historia de UNICEF, sino por su filantropía y sus redes sociales. Y cada paso que da es mirado con lupa. Desde sus cambios de looks hasta su propuesta de matrimonio. Pero aunque la imagen que tenemos de ella es la asustadiza Once, con el pelo rapado y mirada intensa, no todos sus papeles han sido siempre así. De hecho, su primer papel fue en la serie de fantasía 'Once Upon a Time in Wonderland', spinoff de la serie 'Once Upon a Time'. En ella, interpreta a una joven Alicia en una revisión del clásico cuento de Lewis Carroll.

Millie no seriado Once Upon a time in Wonderland 💕💕 pic.twitter.com/By1YBN3Vnb — Millie Bobby Brown Brasil (@milliebbrownbrs) August 13, 2016

La joven actriz dio vida a esta versión de Alicia con tan solo 9 años, allá por 2013, durante dos episodios. Pero la serie no tuvo mucho éxito y terminó siendo cancelada por la ABC tras solo una temporada en emisión. A diferencia de la serie original, que se extendió a lo largo de 7 temporadas y más de 150 episodios.

Otros papeles de Millie Bobby Brown

Pero entre su debut televisivo y su éxito internacional con 'Stranger Things', Millie Bobby Brown ha tenido una carrera de lo más variopinta. Tras 'Once Upon a Time in Wonderland', la actriz protagonizó la serie 'Intruders', de la BBC, compartiendo ficción con Mira Sorvino. En ella, interpretaba a la niña Madison, aunque con un giro bastante tétrico.

En la serie, una secta conseguía la fórmula de la inmortalidad refugiándose, una vez muertos, en los cuerpos de otras personas. Así, en el cuerpo de la niña Madison habitaba un hombre llamado Marcus Fox. La serie corrió la misma suerte que 'Once Upon a Time in Wonderland' y acabó por ser cancelada tras solo una temporada.

Además, es la protagonista de la saga 'Enola Holmes', que tiene pendiente de estreno la tercera parte, todas producidas por ella. Porque fundó hace unos años su propia compañía, siendo la productora más joven de la historia de Hollywood. A eso hay que sumarle su propia marca de maquillaje y su primera novela, 'Nineteen steps', que también tendrá su película.

¿Cuándo llega la temporada 5 de 'Stranger Things'?

Pero si hay algo por lo que se reconozca a la actriz, es por 'Stranger Things', cuya quinta temporada (y última) nos llegará por fin este 2025. En esta nueva tanda de episodios, se ha confirmado el regreso del reparto principal y la incorporación de Linda Hamilton, en un papel aún desconocido. Por ahora no hay fecha confirmada de estreno, pero todo parece indicar que esta temporada se dividirá en dos, estrenándose ambas a finales de este 2025. Y sí, los títulos de los 8 capítulos ya están confirmados: