Estrenos de cine que llegan a Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver este fin de semana del 18 al 20 de abril

El fin de semana último de Semana Santa ya está aquí, y si os habéis quedado sin vacaciones, al menos tendréis las películas perfectas para disfrutar los últimos días sin trabajo. Porque Netflix, MAX, Movistar Plus+, Filmin o Prime Video tienen las mejores opciones. Y, por supuesto, os hemos seleccionado las más interesantes para que podáis organizaros y hacer una buena maratón. Empezando por el esperadísimo documental de la obra de teatro de 'Stranger Things: The First Shadow'. Ahora el montaje da el salto del West End a Broadway y, gracias a Netflix, podemos ver cómo es desde dentro.

Si tenéis ganas de más terror, tenemos otras dos opciones que os van a funcionar. Una de ellas es 'Smile 2', la secuela del éxito de terror de 2022. Ahora con Naomi Scott como una superestrella del pop pasándolo realmente mal. Y cuando decimos que lo pasa mal, no estamos exagerando lo más mínimo. También tenemos 'La acompañante', una de las propuestas más originales y refrescantes del género a comienzos de este año. Pero, si lo vuestro es más acción, podéis echarle un vistazo a 'Juego de Ladrones: Pantera', con Gerard Butler. O 'Parthenope', una propuesta más dramática e independiente con la firma del gran Paolo Sorrentino.

Detrás del telón de ‘Stranger Things: The First Shadow’

Sinopsis: Con un acceso especial entre bastidores, sigue al reparto y al equipo de la obra de Broadway "Stranger Things: The First Shadow" en una carrera contrarreloj para preparar la ambiciosa obra de teatro para su debut en el West End, en medio de la creciente expectación de fans y críticos.

Uno de los montajes teatrales más sorprendentes de los últimos años es esta precuela de 'Stranger Things' que debutó el pasado año en el West End y ahora da su salto a Broadway. Los hermanos Buffer siguen ampliando el universo de Hawkins y, en este documental, podemos saber un poco más de este, además de centrar la historia en Henry Creel. Sí, el que más tarde se convertiría en Vecna, el gran villano de la temporada 4. "Hay secuencias referenciales e imágenes, referencias y flashbacks de los eventos de la obra en la quinta temporada de Stranger Things que aún tendrán sentido para ti si no ves la obra, pero tendrás una comprensión más profunda de ellos si lo haces", confirmó su guionista Kate Trefry para SFX Magazine..

Plataforma: Netflix

Juego de ladrones: Pantera

Sinopsis: Donnie se alía con la mafia Pantera para cometer el mayor robo de diamantes jamás visto. Mientras, Nick, el policía que ya le persiguió en el pasado, se ve arruinado y cansado de ser el cazador, así que le propone unirse a su banda y dar juntos este golpe. Si este desafío tiene éxito, habrán conseguido ejecutar el atraco más importante de la historia.

Aunque no fue una gran superproducción, es verdad que la película 'Juego de ladrones', estrenada en 2018, fue un pequeño éxito comercial. Es decir, cera de 100 millones en taquilla frente a un presupuesto de no más de 30. Con Gerard Butler en cabeza, estamos ante una película de acción con el toque del género de atracos, que la hacen perfecta para disfrutar esta Semana Santa. Ya no todo es tan centrado en Los Ángeles y en sus particulares guerras criminales. En esta segunda entrega, el salto es internacional y le sienta como un guante. Es un complemente perfecto a la original, y hay revelaciones que demuestran que ambas funcionan como un todo.

Además, destacan varias secuencias de acción intensas y bien coreografiadas. "No estaba en la mejor forma. Es una película muy física, y no tenía la oportunidad de hacerme la cirugía en el ligamento, así que la hice con el cruzado recién roto, y fue bastante duro. Pero sí... quería ponerle a todo un 'pero' para hacer que sonase positivo, pero no lo fue; fue una pesadilla y me porté como una putita quejica", confesó el actor a Entertainment Weekly.

Plataforma: Prime Video

Parthenope

Sinopsis: El largo viaje de la vida de Parthenope, desde su nacimiento en 1950 hasta hoy. Una epopeya femenina desprovista de heroísmo pero rebosante de una pasión inexorable por la libertad, Nápoles y los rostros del amor, todos esos amores verdaderos, inútiles e indecibles.

Cualquier nueva película de Paolo Sorrentino es una buena noticia. El director de 'La gran belleza' o 'The Young Pope' tiene una visión totalmente diferente a muchos otros realizadores coetáneos. Y lo ha demostrado infinidad de veces. Aunque su 'Parthenope' quizá no haya sido su obra más celebrada, sí que tuvo unas críticas muy positivas. Y, sobre todo, una brillante protagonista, Celeste Dalla Porta. Sobre todo porque es la primera vez que Sorrentino elige a una actriz para protagonizar una de sus historias. Siempre era un hombre el centro de las miradas. Recordemos por ejemplo su última película 'Fue la mano De Dios', de la que hablamos aquí tras su estreno en Netflix.

“El hecho de ser hombre, blanco y contar la historia de una mujer a mi manera supone un problema para algunas personas. Hoy en día me resulta muy difícil escribir”, confesó para Vanity Fair. "En la película no hablo de sexo porque siempre me ha parecido algo más parecido a la gimnasia. A mí lo que me interesa es la seducción, las relaciones de poder que se establecen entre las personas en el mundo de los sentimientos. La seducción es la forma más amable, afectuosa e inteligente que tienen las personas de establecer relaciones de poder.

Plataforma: Movistar Plus / Filmin

La acompañante

Sinopsis: La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

Sophie Thatcher y Jack Quaid son los protagonistas de una de las películas más interesantes de este comienzo de año. Firmada por los creadores de la estupenda y perturbadora 'Barbarian', nos llega una historia de terror tecnológico de la que es mejor no saber mucho. Porque se basa en una continua sorpresa y giros imposibles que te pillan siempre desprevenido. En la línea de 'M3gan' o 'Ex-Machina', es una de esas historias que hay que ver para creer, y que nos hacen reflexionar sobre las ventajas, sí, pero también sobre los peligros (y dilemas morales) de la tecnología. 'La acompañante' parece dos películas diferentes por su drástico contraste de géneros". Así la definió su protagonista Sophie Thatcher para eCartelera.

Plataforma: MAX

Smile 2

Sinopsis: La estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde.

El terror está viviendo una nueva edad dorada y, generalmente, sus películas de presupuesto están devolviendo grandes éxitos de taquilla. Ahí tenemos ejemplos 'Black Phone', y 'Smile'. De esta última nos llega por fin la última a streaming. Y, pese a que es más loca y surrealista que la primera entrega, todo sigue funcionando. Sobre todo por una brillante de actuación a cargo de Naomi Scott. Demostrando una vez más que el terror siempre es terreno perfil para interpretaciones viscerales.

"Con todos sus retos a la vez, no. En primer lugar, es una buena pregunta, porque no había pensado en ello hasta que me lo acaba de preguntar. En realidad diría que cuando miro atrás en mi carrera, el aspecto físico de algo que te exige mucho, el canto, el baile... hay elementos que supongo que he experimentado. He tenido algunos de esos retos, pero no todos juntos", confesó a Vanity Fair.

Plataforma: SkyShowtime