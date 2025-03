Los 7 potentes estrenos de series y películas del 10 al 16 de marzo en Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney+

Marzo sigue su curso con las plataformas desvelando poco a poco varias de sus grandes apuestas para este primer trimestre del año. Una de las que más quiere poner las cartas sobre la mesa es, como siempre, Netflix. No solo con su arriesgada serie 'Adolescencia', con un Stephen Graham entregado en cuerpo y alma a uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma. Es decir, está rodada en planos secuencia, y todos sabemos que eso es una de las formas más complejas de rodar. Sino también con su nueva apuesta en forma de cine: 'Estado eléctrico', nuevo proyecto de los hermanos Russo. Y, en este caso, metiéndose de lleno en la ciencia-ficción con dos protagonistas de lujo. Por un lado Millie Bobby Brown, estrella de 'Stranger Things' y 'Enola Holmes'. Por otro lado, Chris Pratt, conocido por ser Star Lord en 'Guardias de la galaxia'.

Pero no solo Netflix estrena títulos potentes esta semana. Porque por fin tendremos 'Vaiana 2' en plataformas gracias, cómo no, a Disney Plus. Uno de los grandes taquillazos de 2024. También la tercera temporada de 'La rueda del tiempo', una de las mejores series de fantasía de los últimos años. 'Marco', la película protagonizada por Eduard Fernández, ganador del Goya a Mejor Actor, se estrena en Movistar Plus+, y también la nueva serie producida por Ridley Scott para AppleTV+, 'Ladrones de drogas'.

Estrenos en Netflix

Adolescencia

Sinopsis: El mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por asesinar a un compañero de escuela. Los cargos contra su hijo los obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre.

Stephen Graham protagoniza esta miniserie británica para Netflix con un tema muy polémico y muy difícil de tratar. Porque, ¿hasta qué punto es culpable un preadolescente de un crimen? ¿Debería ir a la cárcel? ¿A un centro de menores? Pero lo interesante de la serie ya no solo es su premisa, sino su forma de llevarla a cabo. Porque los cuatro episodios estarán rodados en tiempo real... y cada uno de ellos en un plano secuencia. Un reto mayúsculo al que ya se enfrentó su protagonista en uno de los episodios de su serie 'Boiling Point'.

Desde luego, se va a convertir en una de las series más ambiciosas técnicamente de la historia reciente de Netflix. De hecho, es una de las más esperadas, y una sorpresa diferente para lo que estamos acostumbrados de la plataforma. Todo promete llevarnos a un punto de tensión muy difícil de sobrellevar y a plantearnos preguntas de muy complicada respuesta.

Fecha de estreno: 13 de marzo

Estado eléctrico

Sinopsis: Una adolescente huérfana atraviesa el oeste americano con un robot misterioso y un vagabundo excéntrico en busca de su hermano menor.

"Espero que 'Estado eléctrico' sea un toque de atención para entender nuestra relación con la tecnología". Así define su nueva película para Netflix Millie Bobby Brown en una entrevista para El Periódico. La joven actriz de 'Stranger Things' comparte protagonismo con Chris Pratt (que estuvo recientemente en 'La Revuelta'), en una película dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, conocidos por 'blockbusters' de Marvel como 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'. Una distopía situada en los años 90, basada vagamente en la novela gráfica de 2018 del mismo nombre de Simon Stålenhag.

Fecha de estreno: 14 de marzo

Estrenos en Prime Video

La rueda del tiempo (Temporada 3)

Sinopsis: Un humilde granjero, Rand al’Thor, descubre que él es El Dragón Renacido, una peligrosa figura de la historia destinada a salvar el mundo… o destruirlo. La rueda del tiempo gira y la Última Batalla se aproxima.

Al final de la segunda temporada tras derrotar a Ishamael, uno de los Renegados más poderosos, Rand se reúne con sus amigos en la ciudad de Falme y es declarado El Dragón Renacido. Pero en la tercera temporada las amenazas contra la Luz se están multiplicando: la Torre Oscura está dividida, el Ajah Negro está libre, antiguos enemigos regresan a Dos Ríos y los Renegados que quedan persiguen al Dragón… incluido Lanfear, cuya relación con Rand implicará una elección crucial entre la Luz y la Oscuridad para ambos.

Mientras los lazos con su pasado empiezan a desarrollarse y sus poderes corruptos se hacen más fuertes, Rand se vuelve cada vez más irreconocible ante sus aliados más cercanos, Moiraine y Egwene. Estas poderosas mujeres, que empezaron la serie como maestra y estudiante, deben ahora trabajar juntas para prevenir que el Dragón se vuelva hacia la Oscuridad… cueste lo que cueste. Todo esto lo podremos ver en esta tercera temporada de una serie que ha ido de menos a más. La primera temporada fue ampliamente criticada por no lucir el presupuesto tan elevado que afirmaba Prime Video que había costado sacarla adelante. Pero, la segunda temporada convenció a los fans y elevó las apuestas.

Rosamund Pike es la cara visible del proyecto y, de lejos, el mejor de los personajes de la serie. Su presencia es suficiente para darle una oportunidad a 'La rueda del tiempo', aunque su historia es tan enrevesada, que mejor haberse visto todos los capítulos con anterioridad. Y, aunque se siente una serie bastante menor a 'El señor de los anillos: los anillos de poder', Rosamund Pike tiene clara una casa: la competencia es sana. "Si Prime Video es una plataforma en la que la gente conecta con la fantasía, eso significará más y más suscriptores", dijo para eCartelera. "Lo que a mí me importa es que 'La rueda del tiempo' se siga viendo en Amazon dentro de 20 años. Que la gente siga yendo y encontrando nuestra serie".

Fecha de estreno: 13 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

Marco

Sinopsis: Enric Marco fue un deportado que nunca existió, un hombre que durante años fue capaz de mantener, ante la opinión pública y su propia familia, una mentira difícil de imaginar: que había sido prisionero en un campo de concentración nazi.

Eduard Fernández era el favorito a llevarse el Goya a Mejor Actor dando vida a Enric Marco Batlle, uno de los mayores farsantes de nuestra historia. Y lo consiguió, siendo su tercer premio de 14 nominaciones. Uno de los grandes de nuestro cine. Marco fue un sindicalista español que ejerció como Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y como Presidente de la Amical de Mauthausen de España. Durante su etapa frente la Asociación, Marco dio un gran número de charlas, principalmente en centros de enseñanza, sobre su pretendida vivencia como superviviente de los campos nazis. Pero su farsa se acabó descubriendo, y tuvo que admitirlo públicamente.

Pero Fernández no era el único nominado en los Premios Goya 2025, ya que también encontramos nominaciones a Mejor Dirección o Mejor Guion Original. Y aunque no se llevó los grandes premios, sí que consiguió ganar el Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería.

Fecha de estreno: 14 de marzo

Estrenos en AppleTV+

Ladrones de drogas

Sinopsis: Dos viejos amigos y criminales de Filadelfia fingen ser agentes antidrogas para atracar una casa de campo. Descubren, para su sorpresa, cómo su golpe de poca monta se convierte en una experiencia a vida o muerte cuando desvelan sin saberlo la existencia del canal de tráfico de drogas mejor escondido de la Costa Este.

Basada en la novela de Dennis Tafoya, tiene un equipo de ensueño detrás. Es decir, no solo está producida por Ridley Scott (director al que no le hace falta ni presentación). Sino que tiene como director a Peter Craig, nominado al Oscar por el guion de 'Top Gun: Maverick' y coguionista de 'The Batman' junto a Matt Reeves. Aunque pueda parecer una serie más al uso sobre el narcotráfico, está plagada de sorpresas y giros que hacen de 'Ladrones de drogas' una ficción más que interesante. Tenemos también en el apartado interpretativo a Brian Tyree Henry y a Wagner Moura. Este último saltó a la fama además por interpretar precisamente al capo del narcotráfico más famoso de la historia: Pablo Escobar, en la serie de Netflix 'Narcos'.

Fecha de estreno: 14 de marzo

Estrenos en Disney Plus

Vaiana 2

Sinopsis: Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Vaiana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas para vivir una aventura sin precedentes.

El proyecto de 'Vaiana 2' pasó por un proceso muy largo. La primera película es ya un clásico del Disney animado. Una de las películas favoritas de todos, y que es de lejos, el contenido más visto de Disney Plus. Era cuestión de tiempo que nos llegara una secuela. Y lo hizo este pasado 2024, convirtiéndose en un taquillazo increíble. Sí que es verdad que se nota que este proyecto se concibió inicialmente como una serie más que como una película. Tiene demasiados cortes, demasiadas historias y el diseño de personajes, por momentos, es bastante pobre comparado con la película original. Al igual que la banda sonora, que nota mucho la ausencia de Lin Manuel Miranda. Pero quitando esas cosas, es una película disfrutable y perfecta para ver en familia.

Fecha de lanzamiento: 12 de marzo

Estrenos en SkyShowtime

1923 (Temporada 2)

Sinopsis: Sin piedad. La codicia puede acabar con cualquiera. 1923, Montana. Sigue a la familia Dutton en su lucha por defender sus preciadas tierras durante la dura época de la Gran Depresión y la Ley Seca. Cuando la codicia y la violencia se adueñan de todo, hay que estar dispuesto a llegar hasta el final.

Harrison Ford está viviendo una segunda edad de oro en su carrera gracias a sus últimos proyectos. No solo ha fichado por Marvel en la polémica 'Capitán América: Brave new world', sino que también ha conseguido el respeto de la crítica gracias a su papel del psicólogo Paul en la serie 'Terapia sin filtro'. Y si esto no fuera suficiente, también protagoniza junto a Helen Mirren la precuela de la mastodóntica 'Yellowstone'. En este caso, nos encontramos en la segunda temporada de '1923', con un western al filo del ocaso. Y seguramente con mayor presencia de esa leyenda del cine que es Ford, ya que en la primera temporada estuvo un poco infrautilizado. ¿Conseguirá nominaciones importantes por este papel de cara al año que viene?

Sí, '1923' no es 'Yellowstone'. Eso está claro. Le falta la fuerza, el guión y, por supuesto, esa familia desquiciada que creaba una especie de 'Succession' en el Estados Unidos profundo. Pero tiene otras virtudes. Y no solo Harrison Ford o Helen Mirren, sino su impresionante acabado visual. Una serie western como las que ya no se hacen.

Fecha de estreno: 10 de marzo

