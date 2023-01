Crítica ‘Terapia sin filtro’: Harrison Ford brilla en la nueva comedia de los creadores de ‘Ted Lasso’

Apple TV+ estrena su nueva serie ‘Terapia sin filtro’ este viernes 27 de enero, con el mítico actor Harrison Ford explotando su vis cómica en su debut en una serie de comedia.

Apple TV+ siempre se atreve con grandes estrellas para protagonizar sus series. Recordemos el bombazo que fue fichar a Reese Whiterspoon, Steve Carell y Jennifer Aniston para su aplaudida ‘The Morning Show’. Muchos grandes nombres han pasado por sus proyectos, pero puede que con la serie de ‘Terapia sin Filtro’ haya tocado techo. Fichar a Harrison Ford para tu serie no es algo que hace cualquiera. Y el mítico actor ha querido dar el salto a la pequeña pantalla con una comedia feelgood que le sienta como anillo al dedo. Aunque hay que recordar que este año también probó suerte en el drama de época ‘1932’, que no ha llegado todavía a España.

‘Terapia sin filtro’ es una serie cómica de 10 episodios y tiene a Jason Segel como protagonista. Sí, Marshall en ‘Cómo Conocí a Vuestra Madre’ o Gary en la película de ‘Los Muppets’. Pero lo interesante no está en su reparto, sino en el grupo de creadores que está detrás del proyecto. ‘Terapia sin Filtro’ ha sido escrita por el cocreador de ‘Ted Lasso‘ y ganador del Emmy Bill Lawrence, el actor y guionista de ‘Ted Lasso’ Brett Goldstein y el propio Jason Segel. Ya solo con estos nombres, dan ganas de verla, ¿verdad?

‘Terapia sin filtro’ cuenta la historia de un terapeuta en duelo (interpretado por Jason Segel) que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa. Dejando de lado su educación y su ética, pronto se encuentra operando importantes cambios en la vida de varias personas… incluida la suya propia.

Es verdad que la serie no llega con una gran expectación, pese a tener semejantes nombres delante y detrás de la cámara. Es difícil que Apple destaque entre el resto de plataformas ya que carece de un catálogo aparte de su contenido original. Pero ya solo por ver a Harrison Ford en un papel diferente a lo que nos tiene acostumbrados, merece la pena acercarse a ‘Terapia sin Filtro’.

Una comedia de enredos ‘psicológicos’

‘Terapia sin Filtro’ empieza con los elementos de una sitcom clásica. Es decir, protagonista carismático pero desastroso; vecina comprensiva y posible interés amoroso en un futuro; compañera de trabajo graciosa y jefe duro pero con corazón tierno. En los 90, habría sido una comedia familiar con risas enlatadas. Gracias que Apple ha querido darle un baño de seriedad y, pese a que reproduzca clichés, se aleje de ellos en cuanto pueda.

Pero lo interesante de la serie de ‘Terapia sin Filtro’ es que, sin dejar de ser feelgood, acogedora y buenrollista, no huye de los malos momentos. No esconde que su personaje no es perfecto. El cinismo de Jimmy, el protagonista, y su necesidad de decir lo que piensa a sus pacientes, da lugar a situaciones algo surrealistas, pero que nos ayudan a aprender por el camino. Todo comienza como tantas otras historias de terapeutas: siguiendo el tópico de que realmente no se interesan por nosotros, y que simplemente nos dejan hacer todo el trabajo. «¿Cómo te hace sentir eso?», repite Jimmy una y otra vez.

Esa técnica es la que le insiste Paul, su jefe y mentor, que debe seguir. Pero Jimmy quiere ir más allá, y lo deja claro. Quiere ver si, ensuciándose un poco las manos, puede conseguir algo diferente. Ayudarles de otra forma. Porque sabemos que su mujer ha muerto, y lleva un año depresivo y sin salir del agujero negro en el que se ha instalado. Paul lo ve y decide dejarle explorar (con desastrosas consecuencias, claro).

Harrison Ford siempre será una estrella

Si hay algo que deja claro la serie de ‘Terapia sin Filtro’ es que Harrison Ford es una estrella. Y que debería haber dado el salto a la televisión mucho antes. Su Paul es un personaje contenido, pero afable. Gruñón pero con buen corazón. Hecho a medida para que Ford brille y, por qué no, conseguir nominaciones a los grandes premios el año que viene. Según avanza la serie, su personaje va aumentando en presencia, y la serie lo agradece. Varias de las mejores escenas le tienen a él en pantalla.

Jason Segel, por su parte, tarde en encontrar el tono a su personaje. Tiende a la sobreactuación, sobre todo en el primer episodio y, pese a que destaca en escenas de humor absurdo (recordemos a su Marshall), no acaba de estar cómodo del todo. Y eso hace que la serie se resienta un poco. Las comparaciones son odiosas, y ‘Ted Lasso’ nos enamoró desde el primer minuto. En la serie de ‘Terapia sin Filtro’ hay que dar un salto de fe, hay que esperar un poco, pero luego el resultado es gratificante.

La serie también cuenta con Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie y Lukita Maxwell en su reparto. Y sobre todos ellos destacan dos nombres: Christa Miller como la vecina Liz, y Jessica Williams como la compañera de trabajo Gaby. Mientras que la primera tiene una parte más dramática y empática hacia el protagonista, la segunda explota su vis cómica de forma perfecta.

En resumen, no estamos ante la nueva ‘Ted Lasso’. Le queda mucho para llegar al equilibrio perfecto de la serie futbolística, pero ‘Terapia sin Filtro’ es una serie que va por buen camino y aún le quedan muchas vertientes por explorar, si el público responde, por supuesto.