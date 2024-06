Guía con todo el cine del fin de semana que puedes ver gratis en TVE, Cuatro o La Sexta

El penúltimo fin de semana de junio sigue estando marcando por los primeros partidos de la Eurocopa. Así que no solo TVE modifica su parrilla para darnos nuevos estrenos más tarde, como ‘Chaos Walking’ este domingo, sino el resto de cadenas, que tratan de competir con el todopoderoso fútbol. Estos días os destacamos siete películas que van a hacer más entretenido vuestro fin de semana. Sí, muchas de ellas podéis encontrarlas en plataformas de streaming. Pero por si acaso no las tenéis todas, os decimos dónde echarán y a qué hora las mejores películas del fin de semana.

Tenemos la segunda entrega de la saga de ‘El señor de los anillos’, con la aparición estelar de Gollum. Un personaje que perfeccionó al Jar Jar Binks del ‘Episodio I: la amenaza fantasma’ y que lo cambió todo en cuanto a personajes digitales se refiere. Pero también podremos ver a Viggo Mortensen en su primer papel en Hollywood en el clásico de Harrison Ford ‘Único testigo’, una auténtica obra maestra de los años 80… y del cine en general. También nos reencontraremos con la historia de amor más grande jamás contada (con permiso de ‘Titanic‘) en ‘Ghost. Más allá del amor’, o incluso podremos entregarnos a la acción desmedida con una de Jason Statham. ¡Y acompañado de Jennifer Lopez! Os lo contamos todo en nuestra lista de destacados, con especial atención a ‘Chaos Walking’, en su estreno en televisión.

Sábado 22 de junio

El señor de los anillos: las dos torres (La Sexta)

Sinopsis: Tras la disolución de la Compañía del Anillo, Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron, pero les sigue un siniestro personaje llamado Gollum. Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos Merry y Pipin, secuestrados por los orcos de Mordor. Por su parte, Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes en Mordor, a la espera de la guerra contra las razas libres de la Tierra Media.

Qué podemos decir de ‘El señor de los anillos‘ que no se haya dicho ya. Para algunos, esta segunda entrega es la más floja de la trilogía. Pero nos trajo a Gollum y la batalla del Abismo de Helm. ¡Ojalá todas las trilogías tuvieran una entrega tan floja como ‘Las dos torres’! En esta entrega, Peter Jackson tira la casa por la ventana, y lo hace todo más grande y más espectacular. Las luchas siguen siendo increíbles, al igual que la banda sonora, y los nuevos personajes como Theoden o Eowyn. Todos los actores están tan implicados en la historia, que es difícil ver a Viggo Montersen sin llamarle Aragorn. Un portento cinematográfico que hizo historia.

Hora de emisión: 15.30 horas

Ghost. Más allá del amor (Cuatro)

Sinopsis: Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él permanezca en la Tierra en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de comunicación es una alocada vidente.

Oda Mae Brown quizá sea uno de los personajes secundarios más divertidos de la década de los 90. No en vano, Whoopi Goldberg se hizo con el Oscar a Mejor Actriz Secundaria gracias a su interpretación de la médium menos convencional del cine. Patrick Swayze estaba en lo más alto de su carrera, y aún hoy recordamos la escena de la vasija de barro, junto a Demi Moore. Un clásico del cine romántico, que hemos visto cientos de veces… pero de la que nunca nos cansaremos. Porque la historia es tan bonita y tan dulce, que necesitamos un poco de amor en nuestra vida para volver a creer en él, ¿verdad? Por cierto, fue un éxito absoluto, con más de 500 millones recaudaos en taquilla.

Hora de emisión: 15.40 horas

Destino Final IV (Paramount)

Sinopsis: Nick O’Bannon y unos amigos acuden a un circuito de carreras para presenciar una prueba del Nascar. Durante ésta tiene lugar un terrible accidente que conlleva desastrosas consecuencias para el estadio. Pero Nick descubre que se trata de sólo una visión de algo que está a punto de suceder, y junto con otras doce personas consigue salir del recinto y escapar de una tragedia segura. Pensando que han burlado a la muerte, el grupo continúa con su vida, pero desafortunadamente para Nick, Lori y sus amigos sólo es el principio, ya que la muerte no deja cabos sueltos, y regresará para llevarse a los supervivientes de una manera brutal.

Una de las sagas más desvergonzadas y divertidas del cine de terror reciente. Todo se inició en el año 2000 con la entrega protagonizada por el entonces ídolo adolescente Devon Sawa, y la saga ha sabido mantenerse igual de despreocupada en cada entrega. Ahora hay un reinicio en marcha, que hará las delicias de los fans. Pero mientras podemos disfrutar de cómo la Muerte se va encargando de un sinfín de personajes bastante ineptos. No es la mejor de la saga (ni siquiera tiene el mejor opening, reservado a la segunda entrega, con el ya mítico camión de troncos), pero es disfrutable y muy entretenida. Y tiene algunas de las muertes más bizarras de todas.

Hora de emisión: 22.05 horas

Parker (Cuatro)

Sinopsis: Parker es un ladrón con un código ético muy particular: sólo roba a los ricos. Tras una operación, es traicionado por su equipo y dado por muerto. Entonces decide adoptar una nueva identidad; lo que se propone, con la ayuda de una hermosa mujer, es apoderarse del botín y que sus antiguos socios lamenten haberse cruzado en su camino.

Jason Statham haciendo una vez más de Jason Statham. Pero esta vez, con Jennifer Lopez de compañera a la altura, y dirigidos por Taylor Hackford, el director de ‘Pactar con el diablo’. Un tío perfecto para una cinta de acción bastante convencional, y que satisfará a los fans acérrimos del actor más duro del momento. Con permiso de Dwayne Johnson, claro. Si quieres disfrutar de un par de horas de no pensar, y con unas escenas de peleas muy bien coreografiadas, ‘Parker’ es tu película. Aunque no es de las mejores de Statham, estando un escalón por debajo de otras de sus cintas más famosas.

Hora de emisión: 22.50 horas

Único Testigo (TVE)

Sinopsis: En su primer viaje a Philadelphia, el pequeño Samuel Lap, un niño de una comunidad amish, presencia por casualidad el brutal asesinato de un hombre. John Book es el policía encargado de proteger al chico y a su madre Rachel de quienes quieren eliminar a Samuel, único testigo del homicidio.

La única nominación al Oscar de Harrison Ford le llegó con esta obra maestra del director Peter Weir. De hecho, acabaron tan contentos que Ford también protagonizó la siguiente película de Weir, ‘La cosa de los mosquitos’, aunque no tuvo el mismo éxito. ‘Único testigo’ es un claro ejemplo de thriller criminal con tintes románticos, de esos que luego se hicieron como churros en los años 90. Pero en esta cinta, todo funciona como un reloj, y hay drama humano. Quizá gracias a esta película, el mundo descubrió a los Amish… y también a Viggo Mortensen, ya que fue su primer papel en Hollywood, aunque muy secundario. La escena del baile entre Ford y Kelly McGillis en el granero al ritmo de Sam Cooke sigue siendo una de las más recordadas de los 80.

Hora de emisión: 23.00 horas

Domingo 23 de junio

Lara Croft: Tomb Raider (Cuatro)

Sinopsis: Lara Croft es una temeraria exploradora que, al igual que su padre, ha dedicado su vida a la búsqueda de tesoros en los rincones más inhóspitos del planeta. Una noche descubre entre las pertenencias de su difunto progenitor un reloj que la pone tras la pista del Triángulo de la luz.

Aunque las nuevas generaciones no sean conscientes, a comienzos de los 2000 la saga de videojuegos de Tomb Raider era un must para cualquier adolescente. No había nadie en el mundo que no conociera a Lara Croft. No en vano, es una de las primeras heroínas de los videojuegos. Sí, estaba hipersexualizada (¿esos pechos?), pero también se las apañaba para ser independiente, fuerte y dura. Y claro, que llegara Angelina Jolie y le diera vida en cine… fue un casting perfecto. Con todos nuestros respetos a la modelo original Nell McAndrew. Aunque la película no acaba de saber hacia dónde quiere ir y tiene más agujeros de guión que un colador, es muy disfrutable, y siempre es divertido ver a Angelina repartiendo patadas y plomo a los malos de turno.

Hora de emisión: 17.55 horas

Chaos Walking (TVE)

Sinopsis: Año 2257. En un planeta lejano, en la pequeña población de Prentisstown, el joven colono Todd ha crecido creyendo que una raza alienígena asesinó a todas las mujeres y contagió con el «ruido» al resto de los hombres. El ruido permite que entre ellos todos puedan escuchar lo que están pensando. Pero todo cambia cuando un día Todd se encuentra con Viola, la superviviente de una nave espacial que se ha estrellado contra el planeta. Todd se queda perplejo y confuso, pues nunca ha visto a una mujer… y ella no tiene «ruido».

La película ‘Chaos Walking’ lo tenía todo para triunfar y convertirse en la nueva saga juvenil de ciencia-ficción. Sus protagonistas, Tom Holland y Daisy Ridley, estaban en el momento más dulce de su carrera. Él acababa de comenzar la trilogía de Spiderman, mientras que ella acababa de terminar la suya de Star Wars. Además, adaptaba una saga de libros de Patrick Ness, y encima tenía de director a Doug Liman, director de ‘El caso Bourne’ o ‘Al filo del mañana’. Pero nada acaba de funcionar en esta especie de western intergaláctico. Es entretenida y visualmente tiene momentos muy llamativos, pero todo se queda a medio gas, dejando entrever de cuando en cuando brillos de lo que podría haber sido… y no llegó a ser. Al final ‘Chaos Walking’ fue un sonado fracaso en taquilla, recuperando solo 27 millones de los 100 de presupuesto.

Hora de emisión: 23.00 horas