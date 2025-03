Todas las películas de estreno del primer fin de semana de marzo en Netflix, Prime Video o Movistar+

Marzo ya está aquí. Y, en este primer fin de semana del tercer mes del año, también celebramos la llegada de los Oscar, una nueva edición repleta de películas que ya son clásicos del cine. Muchas de ellas podemos seguir viéndolas en salas, pero también hay algunas de ellas que ya están presentes en plataformas de streaming como Filmin, Prime Video o Movistar Plus+. Si estamos un poco desconectados de los Oscar, podemos disfrutar de la película romántica de Netflix 'Una historia de amor en Copenhage', que ya está triunfando en medio mundo. O la nueva historia de 'El señor de los anillos'. Eso sí, en formato anime y en MAX.

Pero, si lo que queremos es hacer los deberes de cara a la gala de premios más importante del cine, han llegado tres nuevas películas que debemos ver. Por un lado, 'The Apprentice: la historia de Trump', con un Sebastian Stan que se come la pantalla como el actual presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, la dramática 'Nickel Boys', nominada a Mejor Película. Y también la anterior película de Sean Baker, nominado por 'Anora'. En este caso se trata de 'The Florida Project', que nos llega gracias a Filmin.

Una historia de amor en Copenhage

Sinopsis: Después de hallar el amor en Emil, un padre soltero, Mia, escritora de profesión, se enfrenta junto a él a los desafíos de los tratamientos de fertilidad para tener hijos juntos.

Protagonizada por Rosalinde Mynster, Joachim Fjelstrup y Sara Fanta Traore, esta película danesa ya está triunfando en Netflix y se ha colado en el top10 de varios países. Aunque todo está pasado por un filtro que, por momentos, se acerca peligrosamente a lo cursi, se trata de una película íntima y que reflexiona sobre el amor de forma bastante efectiva. ¿Qué ocurre en nuestra vida cuando llega una nueva relación que no esperábamos? Y, sobre todo, ¿cómo podemos sobrellevar algo tan complicado como buscar el tener un hijo... pero por métodos no tradicionales? Un proceso largo y arduo que retrata la película de Netflix.

Plataforma: Netflix

El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim

Sinopsis: Narra el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Un repentino ataque de Wulf, un astuto y despiadado señor de los Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, obliga a Helm y a su pueblo a hacer una última y audaz resistencia en la antigua fortaleza del Hornburg, una poderosa fortaleza que más tarde será conocida como el Abismo de Helm. Al encontrarse en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe reunir la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que pretende su destrucción total.

Bajo la dirección del galardonado cineasta Kenji Kamiyama (el director de 'Blade Runner: Black Lotus' y 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'), el talentoso reparto de voces en idioma original está encabezado por Brian Cox ('Succession') como Helm Hammerhand, el poderoso Rey de Rohan; Gaia Wise ('Un paseo por el bosque') como su hija Héra; y Luke Pasqualino ('Snowpiercer') como Wulf. Miranda Otto, que realizó una inolvidable y premiada interpretación en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', repite su papel de Éowyn, doncella escudera de Rohan, que sirve de narradora de la historia.

La película no tuvo muy buenas críticas sobre todo debido a su animación que, por momentos, es bastante deficiente. La historia funciona, sí, pero no se siente parte de 'El señor de los anillos'. Le falta magia, le falta corazón. Una película hecha para sacar dinero que no satisfizo ni a los fans, ni al público en general.

Plataforma: MAX

The Apprentice. La historia de Trump

Sinopsis: La historia que forjó la relación entre un antiguo tiburón, el poderoso abogado Roy Cohn junto a un tiburón aún mayor: el joven empresario y futuro presidente de los EE.UU. Donald Trump. Un joven Trump (Sebastian Stan), ansioso por hacerse un nombre como segundo hijo de una familia adinerada en el Nueva York de los años 70, cae bajo el hechizo de Roy Cohn (Jeremy Strong), el despiadado abogado que ayudaría a crear al Donald Trump que conocemos hoy. Cohn ve en Trump al protegido perfecto: alguien con una ambición desmedida, sed de éxito y dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar.

Sebastian Stan y Jeremy Strong están los dos nominados a Mejor Actor y Mejor Actor Secundario respectivamente en los Oscar de este año. Y no es para menos, porque sus interpretaciones son de lo mejor del cine reciente. Stan, alejándose del mundo Marvel, pero nunca renegando de él, está demostrando no solo lo buen actor que es, sino también tener buen ojo para elegir sus proyectos. 'El aprendiz' indaga en la psique del actual presidente de los Estados Unidos, y cómo se convirtió en el magnate empresarial que dominó los 70 y los 80. Y aunque la película no siempre acierta en el tono, lo cierto es que gracias a sus dos protagonistas consigue meternos de lleno en la historia.

Plataforma: Movistar Plus+

Nickel boys

Sinopsis: Narra la poderosa amistad entre dos jóvenes afroamericanos que atraviesan juntos las duras pruebas de un reformatorio de Florida.

Dirigido por RaMell Ross, este film es un duro coming of age que busca ahondar en el racismo imperante en los Estados Unidos de los años 60. Aunque no ha tenido mucho éxito en su paso por los cines, 'Nickel Boys' se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada. Sobre todo gracias a su nominación como Mejor Película en los Oscar de este año. Un drama pausado y crudo que adapta la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead. Una de esas películas que ya escasean en el Hollywood actual, más interesado en remakes y sagas que en pequeñas historias como esta.

Plataforma: Prime Video

The Florida Project

Sinopsis: Una niña de 6 años y sus amigos pasan el verano en un pequeño motel muy próximo a Disneyworld, mientras sus padres y el resto de adultos que les rodean sufren aún los efectos de la crisis.

A24 sigue siendo, a día de hoy, una de las productoras más interesantes del panorama actual. Y ya no solo en terreno de cine de terror, sino en general. Porque han sido capaces de conectar de formas diferentes con su público. Un público exigente que demanda esas películas de mediano y bajo presupuesto que nos hagan sentir algo, que nos hagan reflexionar sobre el mundo que nos rodea y sobre la importancia de las conexiones humanas. Todo ello está en 'The Florida Project', que por fin llega a Filmin, justo a tiempo de los Oscar.

Su director, Sean Baker, está nominado a todo con su último proyecto, 'Anora'. Pero para entenderlo, mejor ver 'The Florida Project', con un superlativo Willem Dafoe que sigue sin un Oscar más que merecido a su carrera. Aunque en algunos momentos se puede hacer pesada o reiterativa, la película retrata muy bien la infancia y los deseos que tenemos cuando somos pequeños. Pero, sobre todo, cómo contrastan con la realidad adulta. Una película necesaria.

Plataforma: Filmin